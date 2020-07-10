В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Мазейкин на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по двум подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя арторудия калибром 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров. Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что в результате обстрелов получила ранение жительница подконтрольного республике поселка Голубовское, повреждены шесть жилых домов и линия электропередачи.