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В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков
Украинские силовики три раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:14
ситуация в днр и лнр
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в мире
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353
60
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков

14:14 10.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
Третьего июля в ЛНР заявили, что украинские силовики также три раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Мазейкин на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по двум подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя арторудия калибром 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров. Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что в результате обстрелов получила ранение жительница подконтрольного республике поселка Голубовское, повреждены шесть жилых домов и линия электропередачи.
Мазейкин заявил, что украинские силовики сосредотачивают бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Попасная, Новотошковское, Станица Луганская, Троицкое, Крымское, Нижнее и Причепиловка.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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