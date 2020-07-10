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Внуково возобновил работу подземного уровня терминала А
Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу минус первого этажа терминала А, который был закрыт на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:14
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Внуково возобновил работу подземного уровня терминала А

14:14 10.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота аэропорта Внуково
Работа аэропорта Внуково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа аэропорта Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу минус первого этажа терминала А, который был закрыт на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Международный аэропорт "Внуково" ввел в эксплуатацию минус первый этаж терминала А, ранее закрытый из-за сложной эпидемиологической обстановки и сокращения пассажиропотока", - говорится в сообщении.
Пассажиры в аэропорту Внуково
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Пресс-служба уточнила, что на минус первом этаже расположен подземный уровень терминала А, который совмещен с подземной железнодорожной станцией, куда с Киевского вокзала приходят скоростные электропоезда "Аэроэкспресс". В состав подземного терминала входят: платформенная часть общей площадью более 2000 квадратных метров, вестибюль, кассовый зал, диспетчерский пункт и пешеходный переход.
"Теперь путь до терминала А стал короче и удобнее не только для пассажиров "Аэроэкспресса", но и пассажиров, использующих городской транспорт. Автобусная остановка "Аэропорт Внуково" городских маршрутов 32, 128, 611 и 911 находится у входа в подземный переход, который оборудован лифтами и ведет сразу на минус первый этаж терминала А", - говорится в сообщении.
"Для обеспечения безопасности здоровья пассажиров на подземном уровне терминала А проводится бесконтактная термометрия всем входящим в аэропорт", - отмечает "Внуково".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково
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