Внуково возобновил работу подземного уровня терминала А

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу минус первого этажа терминала А, который был закрыт на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Международный аэропорт "Внуково" ввел в эксплуатацию минус первый этаж терминала А, ранее закрытый из-за сложной эпидемиологической обстановки и сокращения пассажиропотока", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что на минус первом этаже расположен подземный уровень терминала А, который совмещен с подземной железнодорожной станцией, куда с Киевского вокзала приходят скоростные электропоезда "Аэроэкспресс". В состав подземного терминала входят: платформенная часть общей площадью более 2000 квадратных метров, вестибюль, кассовый зал, диспетчерский пункт и пешеходный переход.
"Теперь путь до терминала А стал короче и удобнее не только для пассажиров "Аэроэкспресса", но и пассажиров, использующих городской транспорт. Автобусная остановка "Аэропорт Внуково" городских маршрутов 32, 128, 611 и 911 находится у входа в подземный переход, который оборудован лифтами и ведет сразу на минус первый этаж терминала А", - говорится в сообщении.
"Для обеспечения безопасности здоровья пассажиров на подземном уровне терминала А проводится бесконтактная термометрия всем входящим в аэропорт", - отмечает "Внуково".
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