Внуково возобновил работу подземного уровня терминала А

"Теперь путь до терминала А стал короче и удобнее не только для пассажиров "Аэроэкспресса", но и пассажиров, использующих городской транспорт. Автобусная остановка "Аэропорт Внуково" городских маршрутов 32, 128, 611 и 911 находится у входа в подземный переход, который оборудован лифтами и ведет сразу на минус первый этаж терминала А", - говорится в сообщении.