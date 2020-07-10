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Россия готова к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями
Россия открыта к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, но их состав должен быть сбалансирован, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:12
россия
сергей лавров
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Россия готова к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями

14:12 10.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия открыта к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, но их состав должен быть сбалансирован, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем оставлять дверь открытой и к многосторонним переговорам, которые должны, конечно, опираться на общее понимание, на добровольность участия и на то, чтобы их состав был сбалансирован",- заявил Лавров, выступая на сессии "Примаковских чтений".
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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