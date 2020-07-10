https://ria.ru/20200710/1574169405.html
Россия готова к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями
Россия открыта к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, но их состав должен быть сбалансирован, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:12
2020-07-10T14:12
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире