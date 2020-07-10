Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574169377.html
Герасимов провел телефонный разговор с начальником главного штаба Франции
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с начальником главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантром вопросы международной безопасности,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:12
франсуа лекуантр
россия
вооруженные силы франции
вооруженные силы рф
валерий герасимов
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
https://ria.ru/20200623/1573387034.html
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1400x0_80_0_0_19fd3b4fd2e9fb5e21fa108a109e2d12.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_cebb1144fc3f98a6629bc007a4c9a892.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франсуа лекуантр, россия, вооруженные силы франции, вооруженные силы рф, валерий герасимов, франция, в мире

Герасимов провел телефонный разговор с начальником главного штаба Франции

14:12 10.07.2020
261
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с начальником главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантром вопросы международной безопасности, ситуацию в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие, сообщили в Минобороны России.
"Десятого июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром. Были затронуты актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие", - говорится в сообщении.
Встреча председателя Совета Федерации В. Матвиенко с председателем Сената Франции Ж. Ларше
23 июня, 18:58
Глава Сената Франции предложил России выступить с евразийской инициативой
820001
Обсудить 0
Франсуа ЛекуантрРоссияВооруженные силы ФранцииВооруженные силы РФВалерий ГерасимовФранцияВ мире
Рекомендуем
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
В ДНР не получали официального предложения Киева об обмене пленного
Осло, Норвегия
Норвегия отменила карантин для въезжающих из ряда европейских стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Россия готова к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями
Украинский военный
В ЛНР заявили о трех обстрелах за неделю со стороны силовиков
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 превысило 64,6 тысячи
Работа аэропорта Внуково
Внуково возобновил работу подземного уровня терминала А
Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Евросовета обновил предложение по фонду восстановления ЕС
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. 10 июля 2020
Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза
Сотрудники МЧС
МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка
Предприниматель Олег Тиньков
В Лондоне перенесли заседание суда по делу об экстрадиции Тинькова
Производство крабовых палочек
На украинском предприятии по производству крабовых палочек выявили COVID
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса достигло 61
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский поручил главе минздрава навести порядок с военными госпиталями
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза
Задержанный замглавы управления ФСИН по Нижегородской области
Двух сотрудников нижегородского ГУФСИН задержали за вымогательство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Лента новостейМолния