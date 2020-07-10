https://ria.ru/20200710/1574169377.html
Герасимов провел телефонный разговор с начальником главного штаба Франции
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с начальником главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантром вопросы международной безопасности,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:12
2020-07-10T14:12
франсуа лекуантр
россия
вооруженные силы франции
вооруженные силы рф
валерий герасимов
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
https://ria.ru/20200623/1573387034.html
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1400x0_80_0_0_19fd3b4fd2e9fb5e21fa108a109e2d12.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_cebb1144fc3f98a6629bc007a4c9a892.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франсуа лекуантр, россия, вооруженные силы франции, вооруженные силы рф, валерий герасимов, франция, в мире