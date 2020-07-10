В ДНР не получали официального предложения Киева об обмене пленного

"Украинская сторона официально, письменно по этому вопросу к нам не обращалась. Во-вторых, я понятия не имею, кто эти люди, которые делают подобные заявления (представитель Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Казанский – ред). От официальных переговорщиков, которые находятся в гуманитарной подгруппе, и даже в трехсторонней контактной группе, таких заявлений, даже в СМИ, я не видела", - сказала Морозова журналистам.

Она пояснила, что подобного рода обмен противоречит достигнутым соглашениям. Согласно договоренностям, необходимо установить в двухстороннем порядке группу людей, и только после этого процедура обмена может быть произведена.

Морозова отметила, что заявление о якобы плохом состоянии здоровья, которое не позволяет Матюшенко находиться в заключении, может быть очередной манипуляцией для привлечения внимания к самому процессу обмена. Кроме того, она напомнила, что Киев не раз игнорировал обращения от ДНР о плохом состоянии пленных, содержащихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской столице территории. "Если ему нужна какая-то экстренная медицинская помощь или стационар, естественно, все это будет предоставлено", - сказала Морозова.