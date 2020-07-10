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В ДНР не получали официального предложения Киева об обмене пленного
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что власти республики не получали официального предложения от представителей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:11
ситуация в днр и лнр
вячеслав матюшенко
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
в мире
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353
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ситуация в днр и лнр, вячеслав матюшенко, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР не получали официального предложения Киева об обмене пленного

14:11 10.07.2020
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что власти республики не получали официального предложения от представителей Киева об экстренном обмене пленного из-за якобы плохого состояния здоровья.
Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Денис Казанский попросил самопровозглашенную Донецкую народную республику об экстренном обмене содержащегося на территории ДНР Валерия Матюшенко.
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"Украинская сторона официально, письменно по этому вопросу к нам не обращалась. Во-вторых, я понятия не имею, кто эти люди, которые делают подобные заявления (представитель Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Казанский – ред). От официальных переговорщиков, которые находятся в гуманитарной подгруппе, и даже в трехсторонней контактной группе, таких заявлений, даже в СМИ, я не видела", - сказала Морозова журналистам.
Она пояснила, что подобного рода обмен противоречит достигнутым соглашениям. Согласно договоренностям, необходимо установить в двухстороннем порядке группу людей, и только после этого процедура обмена может быть произведена.
"На данный момент в его (Матюшенко – ред.) личной медицинской карте такие заболевания, которые указываются на различных сайтах на Украине, не значатся. Более того, господин Матюшенко не подавал никаких жалоб в администрацию колонии, и, соответственно, в любом случае, я, как уполномоченный по правам человека, попросила провести его дополнительное медицинское обследование, после чего мы можем уже понимать, надуманная эта ситуация, либо он действительно нуждается в медицинской помощи", - отметила Морозова.
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Морозова отметила, что заявление о якобы плохом состоянии здоровья, которое не позволяет Матюшенко находиться в заключении, может быть очередной манипуляцией для привлечения внимания к самому процессу обмена. Кроме того, она напомнила, что Киев не раз игнорировал обращения от ДНР о плохом состоянии пленных, содержащихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской столице территории. "Если ему нужна какая-то экстренная медицинская помощь или стационар, естественно, все это будет предоставлено", - сказала Морозова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВячеслав МатюшенкоДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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