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Норвегия отменила карантин для въезжающих из ряда европейских стран
Правительство Норвегии утвердило новые рекомендации, согласно которым въезжающие в королевство из ряда стран Европы, за исключением Португалии, Болгарии,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:10
распространение нового коронавируса
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в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, португалия, норвегия, люксембург (государство), в мире

Норвегия отменила карантин для въезжающих из ряда европейских стран

14:10 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОсло, Норвегия
Осло, Норвегия
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Осло, Норвегия. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 июн – РИА Новости. Правительство Норвегии утвердило новые рекомендации, согласно которым въезжающие в королевство из ряда стран Европы, за исключением Португалии, Болгарии, Хорватии и нескольких других, не обязаны проходить карантин, как это было раньше, сообщает издание VG.
"С 15 июля снова можно будет путешествовать в некоторые европейские страны с относительно благополучной ситуацией по коронавирусу без самоизоляции по возвращении, а туристы из этих стран смогут также приезжать в Норвегию и не соблюдать карантин", - сообщает газета.
В список таких стран вошли почти все государства Шенгенского соглашения и Еврозоны, за исключением Португалии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии и Люксембурга. Кроме того, "открыты" три шведские территории, но не страна целиком.
Отмечается, что список стран будет пересматриваться каждые две недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПортугалияНорвегияЛюксембург (государство)В мире
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