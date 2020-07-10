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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574169167.html
В Белоруссии число случаев COVID-19 превысило 64,6 тысячи
Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 193, до 64 604, умерли еще пять человек, всего с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число случаев COVID-19 превысило 64,6 тысячи

14:09 10.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 193, до 64 604, умерли еще пять человек, всего с момента выявления первого случая COVID-19 в стране скончались 454 пациента, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
По данным на четверг, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 64,4 тысячи, сообщалось о 449 умерших пациентах. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время выявляются менее 200-300 новых случаев за день. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
2 июля, 12:05Распространение нового коронавируса
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
"Зарегистрированы 64 604 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведены 1 111 614 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 454 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
В ведомстве добавили, что в стране на 10 июля "выздоровели и выписаны 54 254 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 645 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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