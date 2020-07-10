В Белоруссии число случаев COVID-19 превысило 64,6 тысячи

"Зарегистрированы 64 604 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведены 1 111 614 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 454 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".