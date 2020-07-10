МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Свердловское МЧС планирует наградить ученика восьмого класса из Свердловской области за спасение из воды тонущего ребенка, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Инцидент произошел 4 июля на реке Каква в городе Серов. По информации МЧС, восьмиклассник Максим Бояршинов отдыхал с компанией своих друзей и, когда уже собирался уходить с берега домой, увидел тонущего мальчика. Проплыв примерно пять метров, школьник за руку вытащил ребенка на островок, расположенный посередине русла реки, где тоже отдыхали дети. У одной из девочек Максим попросил плавательный круг, с помощью которого перевел мальчика на берег к бабушке.
"В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сам мальчик учится в местной школе, свой поступок геройским не считает и на вопрос спасателей, что побудило прийти на помощь, ответил: "Да я даже и не думал. Просто видел, что мальчишка тонет, и поплыл спасать".