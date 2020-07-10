МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка

"В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сам мальчик учится в местной школе, свой поступок геройским не считает и на вопрос спасателей, что побудило прийти на помощь, ответил: "Да я даже и не думал. Просто видел, что мальчишка тонет, и поплыл спасать".