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МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка
Свердловское МЧС планирует наградить ученика восьмого класса из Свердловской области за спасение из воды тонущего ребенка, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
серов
общество
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свердловская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, серов, общество

МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка

14:09 10.07.2020
926
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Свердловское МЧС планирует наградить ученика восьмого класса из Свердловской области за спасение из воды тонущего ребенка, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Инцидент произошел 4 июля на реке Каква в городе Серов. По информации МЧС, восьмиклассник Максим Бояршинов отдыхал с компанией своих друзей и, когда уже собирался уходить с берега домой, увидел тонущего мальчика. Проплыв примерно пять метров, школьник за руку вытащил ребенка на островок, расположенный посередине русла реки, где тоже отдыхали дети. У одной из девочек Максим попросил плавательный круг, с помощью которого перевел мальчика на берег к бабушке.
"В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сам мальчик учится в местной школе, свой поступок геройским не считает и на вопрос спасателей, что побудило прийти на помощь, ответил: "Да я даже и не думал. Просто видел, что мальчишка тонет, и поплыл спасать".
Сотрудники Росгвардии
6 июля, 14:09
В Подмосковье сотрудник ОМОН спас тонувшего подростка
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьСеровОбщество
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