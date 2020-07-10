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Адвокат рассказал, почему Фургал не мог пойти на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не мог пойти на убийство, так как был врачом и давал клятву Гиппократа, заявил его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:09
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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Клятву гиппократа врачи не дают, что за бред несет адвокат
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москва
хабаровский край
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Адвокат рассказал, почему Фургал не мог пойти на убийство

14:08 10.07.2020 (обновлено: 21:09 10.07.2020)
8487
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не мог пойти на убийство, так как был врачом и давал клятву Гиппократа, заявил его адвокат Борис Кожемякин.
"Деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни", - сказал он.
Юрист добавил, что в деле подзащитного нет политических мотивов.
Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Фургала.
Его подозревают в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. Губернатор вину отрицает, но согласен на на любую меру пресечения, не связанную с изоляцией.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13:47
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
14793116
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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Клятву гиппократа врачи не дают, что за бред несет адвокат
10 июля, 14:10
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