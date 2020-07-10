https://ria.ru/20200710/1574169085.html
Адвокат рассказал, почему Фургал не мог пойти на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не мог пойти на убийство, так как был врачом и давал клятву Гиппократа, заявил его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:08
2020-07-10T21:09
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574167676.html
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Клятву гиппократа врачи не дают, что за бред несет адвокат
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москва
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия