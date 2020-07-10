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В Нижегородской области начнут работу санаторно-оздоровительные лагеря
Детские лагеря, имеющие медицинскую лицензию на оказание санаторно-курортной помощи, начинают работу в Нижегородской области с 15 июля, заявил глава региона... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:30
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В Нижегородской области начнут работу санаторно-оздоровительные лагеря

14:11 10.07.2020 (обновлено: 15:30 10.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Детские лагеря, имеющие медицинскую лицензию на оказание санаторно-курортной помощи, начинают работу в Нижегородской области с 15 июля, заявил глава региона Глеб Никитин.
"С 15 июля открываем часть детских лагерей с медицинской лицензией: "Лазурный", "Салют", "Солнечный", "Романтика", "Золотой колос", "Дзержинец". У этих лагерей хорошо оснащенная медицинская база, опытные медработники. Совместно с Роспотребнадзором и медицинскими специалистами сформируем перечень требований, с учетом которых смогут начать работать и другие лагеря - с 20 июля, при условии обеспечения соблюдения всех санитарных норм", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, на смены в детские лагеря в первоочередном порядке будут направляться дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Детский центр "Лазурный" примет школьников, проявивших выдающиеся способности по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" и ранее прошедших конкурсный отбор по соответствующим образовательным программам.
"Чтобы порадовать детей и получить разрешение на открытие смен, всем лагерям пришлось пройти долгий путь подготовки. Это и приобретение дополнительного оборудования для усиления режима дезинфекции, и пересмотр программ смен, и разработка логистики передвижения отрядов по территории лагеря, и прохождение сотрудниками дополнительного медицинского обследования", - добавил Никитин.
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Лагеря будут работать с учетом вступивших в силу санитарных правил, которыми определены особые требования в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
"Заполняемость лагерей составит не более 50% от коечной мощности, а длительность смены сократится до 14 дней. Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в закрытом режиме - превентивной изоляции. Заезд в каждый лагерь организуется одномоментно, родительские дни запрещены", - подчеркивается в сообщении.
За оставшиеся 1,5 летних месяца каждый лагерь планирует провести по три смены, что позволит организовать отдых около 2 тысяч детей.
По данным на 10 июля, в Нижегородской области зафиксированы 19 684 случая заражения коронавирусной инфекцией, 282 пациента скончались, выздоровели 13 763 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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