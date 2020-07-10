https://ria.ru/20200710/1574168865.html
Володин оценил проект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей
Внесенный в Госдуму проект, призванный ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитит интересы и ребенка, и родителей, заявил председатель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:03
2020-07-10T14:03
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_a04d1a9f527fc8663ba7fc47f7d3535d.jpg
https://ria.ru/20200709/1574130751.html
https://ria.ru/20200708/1574056702.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_a04d1a9f527fc8663ba7fc47f7d3535d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1e3889c92ee48df05da55f18294d7f48.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_221:0:2269:2048_1400x0_80_0_0_b9c0d9b1ca84e6d062e705205dabd037.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Внесенный в Госдуму
проект, призванный ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитит интересы и ребенка, и родителей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
Ранее депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.
Как сообщили в пресс-службе Думы, Володин направил поступившие поправки в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.
"Цель поправок - максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью", - сказал Володин.
Спикер подчеркнул, что проекты по реализации новых норм конституции - приоритет в работе Госдумы.
"Согласно принятым поправкам, дети - важнейший приоритет государственной политики России. Наша задача - обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье", - добавил Володин.