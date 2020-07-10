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Володин оценил проект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей
Внесенный в Госдуму проект, призванный ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитит интересы и ребенка, и родителей, заявил председатель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:03
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин оценил проект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей

14:03 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Внесенный в Госдуму проект, призванный ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитит интересы и ребенка, и родителей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.
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Как сообщили в пресс-службе Думы, Володин направил поступившие поправки в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.
"Цель поправок - максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью", - сказал Володин.
Спикер подчеркнул, что проекты по реализации новых норм конституции - приоритет в работе Госдумы.
"Согласно принятым поправкам, дети - важнейший приоритет государственной политики России. Наша задача - обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье", - добавил Володин.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
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