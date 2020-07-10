Володин оценил проект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Внесенный в Внесенный в Госдуму проект, призванный ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитит интересы и ребенка, и родителей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.

Как сообщили в пресс-службе Думы, Володин направил поступившие поправки в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

"Цель поправок - максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью", - сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что проекты по реализации новых норм конституции - приоритет в работе Госдумы.