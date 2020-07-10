На украинском предприятии по производству крабовых палочек выявили COVID

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали на предприятии по производству крабовых палочек "Аквафрост" в Одесской области, полиция возбудила уголовное дело, сообщил в пятницу глава областного управления Национальной полиции Украины Олег Бех.
"Возникла чрезвычайная ситуация в компании "Аквафрост", в которой на сегодня выявлены 36 сотрудников, у которых подтверждено инфицирование… Администрацией или собственниками предприятия не предпринималось никаких мер, чтобы они (заболевшие – ред.) находились на больничном. Кроме того, в дальнейшем данное заболевание начало распространяться", - цитирует Беха агентство УНИАН.
По его словам, заболевшие сотрудники выходили на работу. Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 52 043 случая инфицирования COVID-19, скончались 1345 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.