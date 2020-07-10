На украинском предприятии по производству крабовых палочек выявили COVID

"Возникла чрезвычайная ситуация в компании "Аквафрост", в которой на сегодня выявлены 36 сотрудников, у которых подтверждено инфицирование… Администрацией или собственниками предприятия не предпринималось никаких мер, чтобы они (заболевшие – ред.) находились на больничном. Кроме того, в дальнейшем данное заболевание начало распространяться", - цитирует Беха агентство УНИАН.