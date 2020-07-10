Глава Евросовета обновил предложение по фонду восстановления ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу обновил предложение странам-членам ЕС по многолетнему финансовому плану союза на 2021-2027 годы, а также фонду восстановления евроэкономики после связанного с коронавирусом кризиса.

"В ходе обсуждений между главами государств и правительств выяснялось, что есть серьезные возражения по этому пакету. После этого я провел серию двусторонних переговоров с европейскими лидерами, по итогам которых выступаю с пересмотренным проектом многолетнего бюджетного плана и фонда восстановления", - сказал глава Евросовета на пресс-конференции в Брюсселе . По его словам, план основан на приоритетах Европы : климат, цифровизация, европейские ценности и усиление позиции ЕС в мире. "Необходимо справиться с последствиями пандемии, реформировать наше экономики и обустроить наше общество", - добавил он.

Мишель уточнил, что новое предложение предполагает зафиксировать объем многолетнего финансового плана в размере 1,704 триллиона евро, а также сохранить предложенные ранее Еврокомиссией 750 миллиардов евро для фонда восстановления экономики. "Комиссия сможет заимствовать 750 миллиардов. Речь идет о чрезвычайном инструменте, который необходим в чрезвычайных условиях", - пояснил Мишель. Он предложил также сохранить баланс между займами, субсидиями и гарантиями, чтобы избежать перегрузки государств-членов из-за слишком высокой задолженности. "Это важно для нашего единого рынка, недопущения его фрагментации", - подчеркнул глава Евросовета.

Мишель также отметил, что 70% средств фонда будут использованы в 2021-2022 году на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть использованы в 2023 году в зависимости от экономических показателей. Все средства фонда в любом случае должны быть освоены до 2026 года.

По его словам, от переговоров европейских лидеров 17-18 июля зависит будущее Европы и ее место в мире в будущем. "Где мы хотим видеть Европу на карте мира в ближайшие десять-пятнадцать лет? Есть серьезные амбиции, которые осуществимы, если мы проявим единство в достижении наших общих целей… Я смотрю на вещи с оптимизмом, но осознаю, что это очень чувствительные вопросы", - сказал глава Евросовета.

Внеочередной саммит в Брюсселе пройдет 17-18 июля и будет посвящен фонду восстановления ЕС от экономического кризиса, а также связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.

Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от кризиса коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды считают, что 500 миллиардов евро также должны выдаваться пострадавшим от коронавируса странам в виде кредитов, а не субсидий.

Выступавшая на днях в Европейском парламенте с программой временного председательства Германии в ЕС канцлер Ангела Меркель признала, что согласование бюджета и фонда потребуют от всех членов ЕС непростых компромиссных решений.