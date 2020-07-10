В Югре выявили около 60 случаев COVID-19 в охранном предприятии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Около 60 случаев коронавируса выявлено в предприятии "РН-Охрана Югра", это связано с несоблюдением правил размещения работников, прибывших в регион на вахту, сообщил глава Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярев.
Ситуация на охранном предприятии обсуждалась в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
"У нас действительно возникла вспышка очень серьезная в ООО "РН-Охрана Югра", на вчера выявлено 45 случаев... И сегодня у нас поступили сведения еще о 12 выявленных случаях", - сказал на заседании Дегтярев.
Эта ситуация, по его словам, связана "с не совсем соблюдением правил размещения" 170 вахтовиков. Дегтярев подчеркнул, что руководство организации не согласовало размещение буферных зон для вахтовиков с Роспотребнадзором, а также не контролирует соблюдение своими сотрудниками режима обязательной самоизоляции, из-за чего они "свободно перемещаются по улице".
Руководитель организации Руслан Айтуканов уточнил, что охранники в основном прибыли из других регионов, их разместили в одной из местных гостиниц. Глава региона Наталья Комарова рекомендовала руководству компании теснее сотрудничать с надзорными органами и муниципалитетом, чтобы выйти из проблемной ситуации.
Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, коронавирус в округе подтвержден у 11,7 тысячи человек, выздоровели около 6,4 тысячи из них, скончались 85 человек. Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 27 июля включительно.
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