В Югре выявили около 60 случаев COVID-19 в охранном предприятии

Ситуация на охранном предприятии обсуждалась в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"У нас действительно возникла вспышка очень серьезная в ООО "РН-Охрана Югра", на вчера выявлено 45 случаев... И сегодня у нас поступили сведения еще о 12 выявленных случаях", - сказал на заседании Дегтярев.

Эта ситуация, по его словам, связана "с не совсем соблюдением правил размещения" 170 вахтовиков. Дегтярев подчеркнул, что руководство организации не согласовало размещение буферных зон для вахтовиков с Роспотребнадзором, а также не контролирует соблюдение своими сотрудниками режима обязательной самоизоляции, из-за чего они "свободно перемещаются по улице".