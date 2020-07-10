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Зеленский поручил главе минздрава навести порядок с военными госпиталями
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову навести порядок с военными госпиталями и лечением украинских силовиков,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:58
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353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, коронавирусы, донбасс, воз, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский поручил главе минздрава навести порядок с военными госпиталями

13:58 10.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову навести порядок с военными госпиталями и лечением украинских силовиков, участвовавших в операции объединенных сил в Донбассе.
"Надо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости - создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента по итогам селекторного совещания под его председательством.
На совещание президенту сообщили о положительной тенденции в динамике тех, кто вылечился от коронавируса, за минувшие сутки выздоровели более 1 тысячи человек.
Степанов проинформировал президента, что минздрав изучает иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы, связанные с коронавирусом.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 52,04 тысячи случаев инфицирования COVID-19, скончались 1345 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановКоронавирусыДонбассВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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