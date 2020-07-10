Зеленский поручил главе минздрава навести порядок с военными госпиталями

"Надо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости - создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента по итогам селекторного совещания под его председательством.