Зеленский поручил главе минздрава навести порядок с военными госпиталями

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову навести порядок с военными госпиталями и лечением украинских силовиков, участвовавших в операции объединенных сил в Донбассе.
"Надо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости - создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента по итогам селекторного совещания под его председательством.
На совещание президенту сообщили о положительной тенденции в динамике тех, кто вылечился от коронавируса, за минувшие сутки выздоровели более 1 тысячи человек.
Степанов проинформировал президента, что минздрав изучает иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы, связанные с коронавирусом.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 52,04 тысячи случаев инфицирования COVID-19, скончались 1345 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.