К ликвидации пожаров в Волгоградской области привлекли Росгвардию

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спецтехника и военнослужащие Спецтехника и военнослужащие Росгвардии оказывают содействие МЧС в ликвидации пожаров в Волгоградской области , заявили в понедельник РИА Новости в ведомстве.

В Волгоградской области из-за жаркой и сухой погоды в нескольких населенных пунктах Калачевского района сложилась пожароопасная ситуация. В поселках Камыши и Рюмино произошло более 12 возгораний территорий частных домовладений и в окрестностях населенных пунктов.

"Более 100 военнослужащих, а также несколько единиц специальной техники бригады оперативного назначения Росгвардии оказывают содействие подразделениям регионального управления МЧС в локализации ландшафтных пожаров на территории Калачевского района Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие Росгвардии приняли участие в реализации комплекса мер по предупреждению повторного возгорания сухой травы на открытой местности и организовали своевременный подвоз воды для обеспечения бесперебойной работы специальных средств пожаротушения.