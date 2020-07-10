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К ликвидации пожаров в Волгоградской области привлекли Росгвардию
Спецтехника и военнослужащие Росгвардии оказывают содействие МЧС в ликвидации пожаров в Волгоградской области, заявили в понедельник РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:56
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
калачевский район
происшествия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, калачевский район, происшествия

К ликвидации пожаров в Волгоградской области привлекли Росгвардию

13:56 10.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спецтехника и военнослужащие Росгвардии оказывают содействие МЧС в ликвидации пожаров в Волгоградской области, заявили в понедельник РИА Новости в ведомстве.
В Волгоградской области из-за жаркой и сухой погоды в нескольких населенных пунктах Калачевского района сложилась пожароопасная ситуация. В поселках Камыши и Рюмино произошло более 12 возгораний территорий частных домовладений и в окрестностях населенных пунктов.
"Более 100 военнослужащих, а также несколько единиц специальной техники бригады оперативного назначения Росгвардии оказывают содействие подразделениям регионального управления МЧС в локализации ландшафтных пожаров на территории Калачевского района Волгоградской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военнослужащие Росгвардии приняли участие в реализации комплекса мер по предупреждению повторного возгорания сухой травы на открытой местности и организовали своевременный подвоз воды для обеспечения бесперебойной работы специальных средств пожаротушения.
"В окрестностях поселка Рюмино, где в лесном массиве возникли очаги пожаров, военнослужащие Росгвардии роют траншеи, распиливают деревья и занимаются проливкой низовых возгораний", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьКалачевский районПроисшествия
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