Медведев призвал придать импульс сотрудничеству в борьбе с пандемией

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса чрезвычайно важно, надо придать этому новый импульс, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что сейчас такое сотрудничество (международное) является исключительно важным... Для того, чтобы нам справиться с этой проблемой помимо внутренних решений, надо придать импульс международному сотрудничеству", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".
Он отметил, что Россия выступает за укрепление авторитета ВОЗ, "несмотря на значительное количество критических стрел, которые были выпущены" в ее адрес. Медведев подчеркнул, что другой организации, которая занималась бы координацией многосторонних усилий по борьбе с пандемией, просто не существует.
Он напомнил, что количество заразившихся коронавирусом в мире составляет около 12 миллионов человек, более 550 тысяч пациентов умерли, выздоровели 6,5 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.