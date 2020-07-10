Медведев призвал придать импульс сотрудничеству в борьбе с пандемией

"Очевидно, что сейчас такое сотрудничество (международное) является исключительно важным... Для того, чтобы нам справиться с этой проблемой помимо внутренних решений, надо придать импульс международному сотрудничеству", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".