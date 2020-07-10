Третий регион Испании вводит обязательное ношение масок

МАДРИД, 10 июл – РИА Новости. Обязательное ношение масок в общественных местах вводится в автономном сообществе Эстремадура, это уже третий регион Испании, который за последнюю неделю ужесточает санитарные меры.

"Начиная с 24.00 сегодняшнего дня будет обязательным использование масок во всем автономном сообществе", - заявил советник здравоохранения правительства Эстремадуры Хосе Мария Верхелес. Маска станет обязательной для всех жителей и туристов старше шести лет. Исключения будут сделаны для тех, у кого есть медицинские противопоказания, а также для занятий спортом, посещения баров и ресторанов.

По словам советника, несмотря на то что "ситуация пока хорошая", необходимы превентивные меры. В настоящее время в Эстремадуре зафиксировано четыре локальных очага заражения. "Повторные вспышки - нормальное явление, но мы не можем позволить себе неконтролируемую передачу внутри сообщества. Необходимо, чтобы мы относились к этому серьезно", - добавил он.

На всей территории Испании зафиксированы 73 локальные вспышки коронавируса.

Ранее о введении обязательного масочного режима объявила Каталония , с понедельника маски станут обязательными на улицах и во всех общественных местах Балеарских островов . Штраф для нарушителей составляет 100 евро. Власти автономных сообществ вводят дополнительные меры безопасности на своей территории, пытаясь не допустить распространения вируса COVID-19. Согласно мерам, принятым правительством Испании, ношение масок обязательно лишь в транспорте, а также в тех ситуациях, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.

В конце прошлой недели власти автономного сообщества Галисия ввели пятидневный карантин в комарке (районе) А-Маринья, где живут около 70 тысяч человек. Он перестает действовать в пятницу. Власти Каталонии ограничили въезд и выезд из района Сегрия, где живут около 200 тысяч человек.