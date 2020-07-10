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Третий регион Испании вводит обязательное ношение масок
Обязательное ношение масок в общественных местах вводится в автономном сообществе Эстремадура, это уже третий регион Испании, который за последнюю неделю... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:53
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, балеарские острова, каталония, испания

Третий регион Испании вводит обязательное ношение масок

13:53 10.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛюди в парке дель Ретиро в Мадриде
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Люди в парке дель Ретиро в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 10 июл – РИА Новости. Обязательное ношение масок в общественных местах вводится в автономном сообществе Эстремадура, это уже третий регион Испании, который за последнюю неделю ужесточает санитарные меры.
"Начиная с 24.00 сегодняшнего дня будет обязательным использование масок во всем автономном сообществе", - заявил советник здравоохранения правительства Эстремадуры Хосе Мария Верхелес. Маска станет обязательной для всех жителей и туристов старше шести лет. Исключения будут сделаны для тех, у кого есть медицинские противопоказания, а также для занятий спортом, посещения баров и ресторанов.
По словам советника, несмотря на то что "ситуация пока хорошая", необходимы превентивные меры. В настоящее время в Эстремадуре зафиксировано четыре локальных очага заражения. "Повторные вспышки - нормальное явление, но мы не можем позволить себе неконтролируемую передачу внутри сообщества. Необходимо, чтобы мы относились к этому серьезно", - добавил он.
На всей территории Испании зафиксированы 73 локальные вспышки коронавируса.
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Ранее о введении обязательного масочного режима объявила Каталония, с понедельника маски станут обязательными на улицах и во всех общественных местах Балеарских островов. Штраф для нарушителей составляет 100 евро. Власти автономных сообществ вводят дополнительные меры безопасности на своей территории, пытаясь не допустить распространения вируса COVID-19. Согласно мерам, принятым правительством Испании, ношение масок обязательно лишь в транспорте, а также в тех ситуациях, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.
В конце прошлой недели власти автономного сообщества Галисия ввели пятидневный карантин в комарке (районе) А-Маринья, где живут около 70 тысяч человек. Он перестает действовать в пятницу. Власти Каталонии ограничили въезд и выезд из района Сегрия, где живут около 200 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Балеарские островаКаталонияИспания
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