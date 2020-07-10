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Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс, передает корреспондент из зала Басманного суда Москвы. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:53
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс

13:53 10.07.2020
2906
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс, передает корреспондент из зала Басманного суда Москвы.
"У меня хронический бронхит, аллергия на латекс и некоторые медицинские препараты, была операция на легком", - ответил 50-летний губернатор на вопрос судьи о состоянии здоровья.
Суд в настоящее время рассматривает вопрос о его аресте, судья удалился в совещательную комнату.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Он возглавил регион в 2018 году.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13:31
Фургал заявил, что разведен
3303514
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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