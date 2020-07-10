https://ria.ru/20200710/1574168080.html
Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс, передает корреспондент из зала Басманного суда Москвы. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:53
2020-07-10T13:53
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574166509.html
1
москва
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия