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На Ставрополье внедряют технологии "Умного города"
Цифровые технологии внедрены в текущем году в систему общественного транспорта и регулирования дорожного движения города-курорта Железноводск в ходе реализации... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:00
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353
60
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60
ставропольский край

На Ставрополье внедряют технологии "Умного города"

14:00 10.07.2020
32
© ФотоАвтобусная остановка в Железноводске
Автобусная остановка в Железноводске
© Фото
СТАВРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Цифровые технологии внедрены в текущем году в систему общественного транспорта и регулирования дорожного движения города-курорта Железноводск в ходе реализации регионального проекта "Умные города Ставропольского края" в рамках федеральных проектов "Жильё и городская среда" и "Цифровая экономика", сообщает управление по информполитике края.
Железноводск стал пилотной территорией для внедрения технологий "Умного города" в конце 2019 года. Весной было завершено формирование базовой инфраструктуры проекта.
Работу новых технологий в дорожном хозяйстве проверил накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Так, "умный" пешеходный переход у санатория имени 30-летия Победы оборудован комплексом распознавания движения. В тёмное время суток или в плохую погоду он включает для водителей световой сигнал, предупреждающий о присутствии пешеходов. Подобным образом в городе оборудованы ещё 3 нерегулируемых перехода.
Кроме того, 18 остановок оборудованы информационными табло расписания движения общественного транспорта. Через них или через мобильное приложение пассажир в режиме реального времени может отслеживать движение автобусов и маршрутных такси.
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"Другое направление проекта – интеллектуальная система управления использованием коммунальных ресурсов. На сегодня её используют уже 17 учреждений соцсферы Железноводска. Один из них – детский сад №10 "Сказка". В детсаде предусмотрено применение дистанционного управления системой отопления с помощью смартфона или планшета. Это позволяет, например, снижать расход теплоэнергии по ночам или в выходные дни, Использование этой технологии в минувший отопительный сезон позволило сократить расход тепла в учреждении более чем на 20%", - отмечается в сообщении.
В качестве новых площадок для внедрения технологий "Умного города" в настоящее время рассматриваются Георгиевский и Минераловодский городские округа, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь.
"Всё, что улучшает жизнь людей, помогает экономить ресурсы, привлекает отдыхающих – это будущее наших городов. Мы намерены продолжить внедрение таких же систем, как в Железноводске ещё в 8 территориях края, – привели в управлении слова главы края.
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Ставропольский край
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