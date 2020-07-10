Крымские ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Вакцину против новой коронавирусной инфекции начали разрабатывать ученые в Крыму, сообщает Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.
"Крымские ученые разрабатывают вакцину против нового коронавируса с использованием конструкций на основе тиофосфатных олигонуклеотидов", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследователи университета подали заявку на грант Российского фонда фундаментальных исследований на разработку вакцины.
"Ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме "лассо", которая способна одновременно активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет", - заявили в университете.
"К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы, и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией COVID-19 может стать создание "универсальных" вакцин на основе консервативных последовательностей генома SARS-CoV-2 (антиген-презентирующих) и неметилированных CpG-динуклеотидов (адъювантов) в составе тиофосфатного остова одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов", - сказал ученый.
В свою очередь курирующий исследования проректор по научной деятельности университета Анатолий Кубышкин подчеркнул, что, по мнению крымских ученых, именно неметилированные CpG-динуклеотиды способны подготовить иммунную систему хозяина к коронавирусной инфекции и должны присутствовать в вакцинах против SARS-CoV-2 в качестве сильных адъювантов.
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