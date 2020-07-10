Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574167841.html
Крымские ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса
Вакцину против новой коронавирусной инфекции начали разрабатывать ученые в Крыму, сообщает Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:49
коронавирус в россии
казанский (приволжский) федеральный университет
владимир
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200710/1574154817.html
https://ria.ru/20200710/1574145459.html
владимир
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, казанский (приволжский) федеральный университет, владимир, республика крым

Крымские ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса

13:49 10.07.2020
770
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Вакцину против новой коронавирусной инфекции начали разрабатывать ученые в Крыму, сообщает Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.
"Крымские ученые разрабатывают вакцину против нового коронавируса с использованием конструкций на основе тиофосфатных олигонуклеотидов", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследователи университета подали заявку на грант Российского фонда фундаментальных исследований на разработку вакцины.
"Ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме "лассо", которая способна одновременно активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет", - заявили в университете.
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
10:43Распространение нового коронавируса
Представитель ВОЗ в России рассказала о работе над вакциной от COVID-19
По словам ведущего исследователя в области изучения тиофосфатных олигонуклеотидов, доцента КФУ Владимира Оберемока, наиболее эффективными вакцинами против коронавируса будут те, которые способны приводить к формированию высокоэффективных клеток памяти как гуморального, так и клеточного иммунитета.
"К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы, и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией COVID-19 может стать создание "универсальных" вакцин на основе консервативных последовательностей генома SARS-CoV-2 (антиген-презентирующих) и неметилированных CpG-динуклеотидов (адъювантов) в составе тиофосфатного остова одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов", - сказал ученый.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
05:04Распространение нового коронавируса
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
В свою очередь курирующий исследования проректор по научной деятельности университета Анатолий Кубышкин подчеркнул, что, по мнению крымских ученых, именно неметилированные CpG-динуклеотиды способны подготовить иммунную систему хозяина к коронавирусной инфекции и должны присутствовать в вакцинах против SARS-CoV-2 в качестве сильных адъювантов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
10250002
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКазанский (Приволжский) федеральный университетВладимирРеспублика Крым
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о ранении трех человек за неделю из-за боевых действий
Автомобиль Следственного комитета РФ
Замглавы нижегородского ГУФСИН арестовали по делу об "откатах"
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые нашли необычный способ диагностировать коронавирус
Сдача ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга
Акция протеста в США
Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата
Открытие выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
Без срока давности: в Москве открылась выставка о Нюрнбергском процессе
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Защита Фургала дала подписку о неразглашении данных следствия
Президент РФ Владимир Путин
Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о неизвестной пневмонии
Офис телеканала RT
В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Лента новостейМолния