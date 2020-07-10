Крымские ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса

"К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы, и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией COVID-19 может стать создание "универсальных" вакцин на основе консервативных последовательностей генома SARS-CoV-2 (антиген-презентирующих) и неметилированных CpG-динуклеотидов (адъювантов) в составе тиофосфатного остова одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов", - сказал ученый.