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Защита Фургала дала подписку о неразглашении данных следствия
Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, дала подписку о неразглашении данных следствия, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:48
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Защита Фургала дала подписку о неразглашении данных следствия

13:48 10.07.2020
223
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, дала подписку о неразглашении данных следствия, сообщил журналистам адвокат Борис Кожемякин.
Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Фургала, заседание проходило в закрытом режиме.
"Мы дали подписку о неразглашении", - сказал Кожемякин, отметив, что не может раскрыть все данные.
По его словам, доказательств против его подзащитного нет, Фургал заявил в суде о своей полной невиновности.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Он возглавил регион в 2018 году.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13:47
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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