Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574167647.html
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Россия должна усилить работу по продвижению своих подходов за рубежом, есть предложение сформировать стратегию действий РФ на мировой арене по борьбе с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий медведев
одкб
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://ria.ru/20200708/1574056348.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_8aaf4577faa351e140cd20d5d9ef4da4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_905706ccfedddea58af509b5df81f959.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, одкб, общество

Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями

13:46 10.07.2020
123
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия должна усилить работу по продвижению своих подходов за рубежом, есть предложение сформировать стратегию действий РФ на мировой арене по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы должны усилить работу по продвижению наших подходов за рубежом. Есть предложение сформировать стратегию действий РФ на мировой арене по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в современных условиях", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".
Медведев добавил, что нужно включить в постоянную повестку дня ОДКБ и других региональных организаций вопрос об обеспечении биологической безопасности и наращивать с государствами ближнего и дальнего зарубежья обмен опытом и лучшими практиками.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главная площадь Подгорицы с фонтаном - площадь Республики
8 июля, 13:48Распространение нового коронавируса
Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны
0000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевОДКБОбщество
Рекомендуем
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Россия готова к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями
Дмитрий Медведев
Медведев призвал подумать о формировании решений по производству вакцин
Москва
В Москве отметили сокращение темпов прироста новых случаев коронавируса
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте локализовали
Дмитрий Медведев
Медведев заявил о готовности России к сотрудничеству по борьбе с COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Защита Фургала дала подписку о неразглашении данных следствия
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии выявили 11 новых случаев COVID-19
Дмитрий Медведев
Медведев призвал придать импульс сотрудничеству в борьбе с пандемией
Автомобиль Росгвардии
К ликвидации пожаров в Волгоградской области привлекли Росгвардию
Офис телеканала RT
В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik
Отдыхающие на пляже в Ялте
Выяснилось, как три разные группы туристов сейчас планируют свой отдых
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Крымские ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса
Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Евросовета обновил предложение по фонду восстановления ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил итоги встречи советников лидеров нормандского формата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Лента новостейМолния