Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия должна усилить работу по продвижению своих подходов за рубежом, есть предложение сформировать стратегию действий РФ на мировой арене по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы должны усилить работу по продвижению наших подходов за рубежом. Есть предложение сформировать стратегию действий РФ на мировой арене по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в современных условиях", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".
Медведев добавил, что нужно включить в постоянную повестку дня ОДКБ и других региональных организаций вопрос об обеспечении биологической безопасности и наращивать с государствами ближнего и дальнего зарубежья обмен опытом и лучшими практиками.
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