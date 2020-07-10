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Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте локализовали
Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) удалось локализовать, заявил глава города Вадим Шувалов. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:45
вадим шувалов
сургут
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вадим шувалов, сургут, происшествия

Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте локализовали

13:45 10.07.2020
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© Фото : Администрация города СургутаМероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
© Фото : Администрация города Сургута
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) удалось локализовать, заявил глава города Вадим Шувалов.
Днем в четверг в администрации Сургута сообщили РИА Новости о попадании в Сайму нефтепродуктов через ливневую канализацию. В мэрии предположили, что в водоеме оказалось около 200 литров мазута, предварительная площадь загрязнения составила не более 300 квадратных метров. По одной из версий властей, нефтепродукты могло смыть "большим потоком воды" из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте за последние дни.
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"В городе произошла небольшая экологическая авария, в Сайму был выпуск определенного количества мазута. Хочу отметить, что спасательные службы, аварийные службы отработали быстро, локализовали очаг этого экологического загрязнения. Все находится под контролем", - сказал Шувалов, видеообращение которого опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Градоначальник отметил, что теперь перед специалистами стоит задача понять, в каком месте мазут попадает в ливневую канализацию, а затем - в водоем.
Руководитель муниципального управления по природопользованию и экологии Вячеслав Адушкин, комментируя в четверг инцидент журналистам, подчеркнул, что площадь загрязнения по сравнению с акваторией Саймы достаточно мала, при этом значительного экологического вреда не прогнозируется.
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Проверку в связи с попаданием нефтепродуктов в реку организовала природоохранная прокуратура Югры, заявили ранее РИА Новости в надзорном ведомстве.
Это второй подобный случай в Сургуте за последний год. В середине августа 2019-го администрация города сообщала о разливе нефтепродуктов, который образовал на Сайме масляное пятно площадью 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что нефтепродукты попали в реку также через ливневую канализацию. Причины случившегося не озвучивались, к расследованию инцидента подключались правоохранительные органы.
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Вадим ШуваловСургутПроисшествия
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