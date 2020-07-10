Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте локализовали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО) удалось локализовать, заявил глава города Вадим Шувалов

Днем в четверг в администрации Сургута сообщили РИА Новости о попадании в Сайму нефтепродуктов через ливневую канализацию. В мэрии предположили, что в водоеме оказалось около 200 литров мазута, предварительная площадь загрязнения составила не более 300 квадратных метров. По одной из версий властей, нефтепродукты могло смыть "большим потоком воды" из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте за последние дни.

"В городе произошла небольшая экологическая авария, в Сайму был выпуск определенного количества мазута. Хочу отметить, что спасательные службы, аварийные службы отработали быстро, локализовали очаг этого экологического загрязнения. Все находится под контролем", - сказал Шувалов, видеообращение которого опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что теперь перед специалистами стоит задача понять, в каком месте мазут попадает в ливневую канализацию, а затем - в водоем.

Руководитель муниципального управления по природопользованию и экологии Вячеслав Адушкин, комментируя в четверг инцидент журналистам, подчеркнул, что площадь загрязнения по сравнению с акваторией Саймы достаточно мала, при этом значительного экологического вреда не прогнозируется.

Проверку в связи с попаданием нефтепродуктов в реку организовала природоохранная прокуратура Югры, заявили ранее РИА Новости в надзорном ведомстве.