В Латвии выявили 11 новых случаев COVID-19

В целом с начала пандемии проведены 165 610 тестов на коронавирус, заболевание выявлено у 1165 человек, 30 пациентов умерли. В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двоих заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.