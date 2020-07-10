В Латвии выявили 11 новых случаев COVID-19

РИГА, 10 июл – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев коронавируса зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1165 человек, сообщается в пятницу на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки выявлены 11 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
В целом с начала пандемии проведены 165 610 тестов на коронавирус, заболевание выявлено у 1165 человек, 30 пациентов умерли. В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двоих заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
За последние четыре дня в общей сложности зарегистрированы 38 новых случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.