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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574167453.html
В Латвии выявили 11 новых случаев COVID-19
Одиннадцать новых случаев коронавируса зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1165 человек, сообщается в пятницу на сайте центра РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
латвия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, латвия

В Латвии выявили 11 новых случаев COVID-19

13:43 10.07.2020
156
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 10 июл – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев коронавируса зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1165 человек, сообщается в пятницу на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки выявлены 11 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
В целом с начала пандемии проведены 165 610 тестов на коронавирус, заболевание выявлено у 1165 человек, 30 пациентов умерли. В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двоих заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
За последние четыре дня в общей сложности зарегистрированы 38 новых случаев заражения COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛатвия
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