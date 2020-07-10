Медведев призвал подумать о формировании решений по производству вакцин

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что властям необходимо подумать, как быстрее в будущем формировать технологические решения по производству вакцин.
"Понятно, что подобные экстремальные ситуации возможны и в дальнейшем, поэтому нужно подумать, как можно быстрее формировать современные технологические решения по производству вакцин", - сказал Медведев в пятницу на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями.
По его словам, речь идет не только о коронавирусной инфекции, но и о других направлениях. Он также обратил внимание на то, что правила регистрационных процедур не должны быть избыточно забюрократизированы. Медведев напомнил, что правительство в целом решило этот вопрос в начале апреля на уровне постановления. Однако, по его словам, при необходимости, можно подумать о подготовке законопроекта.
"Можно было бы проанализировать этот опыт и учесть при подготовке законопроекта, если он будет необходим в этой сфере", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.