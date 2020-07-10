Медведев призвал подумать о формировании решений по производству вакцин

По его словам, речь идет не только о коронавирусной инфекции, но и о других направлениях. Он также обратил внимание на то, что правила регистрационных процедур не должны быть избыточно забюрократизированы. Медведев напомнил, что правительство в целом решило этот вопрос в начале апреля на уровне постановления. Однако, по его словам, при необходимости, можно подумать о подготовке законопроекта.