https://ria.ru/20200710/1574167249.html
Медведев заявил о готовности России к сотрудничеству по борьбе с COVID-19
Россия всегда была готова к лабораторному сотрудничеству между странами для борьбы с пандемией коронавируса, но далеко не все занимают такую позицию, например... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:40
2020-07-10T13:40
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дмитрий медведев
сша
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097558_0:57:2960:1723_1400x0_80_0_0_8c9a2c6704e212f04a66e0434e063ec5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Россия всегда была готова к лабораторному сотрудничеству между странами для борьбы с пандемией коронавируса
, но далеко не все занимают такую позицию, например США
, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Понятно, что необходимо сотрудничать по различным направлениям, включая лабораторные сотрудничество, которое должно оказывать содействие национальным властям в борьбе с пандемией. Мы, собственно, к такому сотрудничеству всегда были готовы… но, к сожалению, далеко не все эту позицию занимают, как мы. Этого нельзя сказать о ряде наших коллег, я имею в виду ту позицию, которую занимают Соединенные Штаты Америки", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой короновирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".
Он добавил, что работа лабораторий США в других странах, являющихся смежными с РФ или участниками Евразийского экономического союза, не должна вызывать подозрений. "К сожалению, в сегодняшнем мире такие подозрения возникают", - заключил Медведев, не приведя подробностей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.