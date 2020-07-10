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Медведев заявил о готовности России к сотрудничеству по борьбе с COVID-19
Россия всегда была готова к лабораторному сотрудничеству между странами для борьбы с пандемией коронавируса, но далеко не все занимают такую позицию, например... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Медведев заявил о готовности России к сотрудничеству по борьбе с COVID-19

13:40 10.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия всегда была готова к лабораторному сотрудничеству между странами для борьбы с пандемией коронавируса, но далеко не все занимают такую позицию, например США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понятно, что необходимо сотрудничать по различным направлениям, включая лабораторные сотрудничество, которое должно оказывать содействие национальным властям в борьбе с пандемией. Мы, собственно, к такому сотрудничеству всегда были готовы… но, к сожалению, далеко не все эту позицию занимают, как мы. Этого нельзя сказать о ряде наших коллег, я имею в виду ту позицию, которую занимают Соединенные Штаты Америки", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой короновирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".
Он добавил, что работа лабораторий США в других странах, являющихся смежными с РФ или участниками Евразийского экономического союза, не должна вызывать подозрений. "К сожалению, в сегодняшнем мире такие подозрения возникают", - заключил Медведев, не приведя подробностей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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