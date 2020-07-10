Медведев заявил о готовности России к сотрудничеству по борьбе с COVID-19

"Понятно, что необходимо сотрудничать по различным направлениям, включая лабораторные сотрудничество, которое должно оказывать содействие национальным властям в борьбе с пандемией. Мы, собственно, к такому сотрудничеству всегда были готовы… но, к сожалению, далеко не все эту позицию занимают, как мы. Этого нельзя сказать о ряде наших коллег, я имею в виду ту позицию, которую занимают Соединенные Штаты Америки", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой короновирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".