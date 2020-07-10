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Тверская область
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Главу Верхневолжья избрали секретарем Тверского отделения партии ЕР
Губернатор Тверской области Игорь Руденя избран секретарем тверского отделения партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:38
тверская область
игорь руденя
единая россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь руденя, единая россия

Главу Верхневолжья избрали секретарем Тверского отделения партии ЕР

13:38 10.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя избран секретарем тверского отделения партии "Единая Россия"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя избран секретарем тверского отделения партии Единая Россия
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя избран секретарем тверского отделения партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба областного правительства.
За кандидатуру Рудени проголосовало большинство делегатов прошедшей в пятницу конференции регионального отделения.
"Избрание секретарем регионального отделения – это большая ответственность, доверие моих коллег по партии. Это необходимость вести системную работу по продвижению партийных проектов – по развитию инфраструктуры, поддержке семьи и других", – сказал журналистам глава региона.
По словам Рудени, партии важно развивать новые форматы работы, в том числе с населением, чтобы поддержка была оказана максимальному количеству граждан.
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7 июля, 18:33Тверская область
Руденя: в Верхневолжье вводят новую меру финподдержки в АПК
С 26 марта Руденя исполнял полномочия секретаря регионального отделения по решению Президиума Генерального совета партии.
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Тверская областьИгорь РуденяЕдиная Россия
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