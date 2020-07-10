Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20200710/1574167057.html
В Нижнем Новгороде голосуют за место для стелы "Город трудовой доблести"
Голосование по выбору места для установки стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовало в пятницу, заявил... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:38
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижний новгород
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:166:3075:1896_1400x0_80_0_0_c611d680b5772878288c17be1b13a0a4.jpg
https://ria.ru/20200702/1573805029.html
https://ria.ru/20200703/1573853509.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:166:3075:1896_1400x0_80_0_0_c611d680b5772878288c17be1b13a0a4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_241:0:2970:2047_1400x0_80_0_0_c097d0b2e1117e93ecbbd32d52a687ee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_582:0:2629:2047_1400x0_80_0_0_9f449594f899f44704ac1492deb53cc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, глеб никитин, нижний новгород, владимир путин, общество

В Нижнем Новгороде голосуют за место для стелы "Город трудовой доблести"

13:38 10.07.2020
56
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Голосование по выбору места для установки стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовало в пятницу, заявил губернатор Глеб Никитин.
Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 20 российским городам, включая Нижний Новгород (с 1932 по 1990 годы Горький), почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, массовый трудовой героизм и самоотверженность.
"На портале ЗаНижний.рф предложено пять вариантов места для установки стелы "Город трудовой доблести": Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), парк Победы, Комсомольская площадь и остров Гребневские пески", - говорится в сообщении.
Глава региона заявил, что присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" стало знаковым событием для региона, и подчеркнул, что президент особо отметил, что 846 тысяч человек поддержали эту инициативу.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
2 июля, 16:46
Никитин оценил значение нового звания для Нижнего Новгорода
"Теперь нам вместе предстоит определить, где будет установлена памятная стела. Сегодня, 10 июля, стартует голосование на сайте ЗаНижний.рф. Предложены варианты размещения стелы на знаковых для города площадках. Например, с железнодорожного вокзала на фронт отправлялись эшелоны с военной техникой. Площадь Комсомольская связывает нагорную и заречную части города. Есть в списке и парк Победы, ставший одним из важных центров патриотического воспитания", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Он отметил, что голосование на сайте ЗаНижний.рф продлится до 15 августа.
"После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы. Работы архитекторов будет оценивать специальная экспертная комиссия. Лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение. В соответствии с проектом, одобренным жителями, и будет изготовлена стела, которую установят в Нижнем Новгороде в следующем году", - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле открыли памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла". Три фигуры - пожилого мужчины, женщины и подростка – олицетворяют собой людей, стоявших в военное время у станков в городе Горьком.
Александр Хинштейн
3 июля, 14:59
ЕР поддержала голосование по установке стел "Город трудовой доблести"
100000
Обсудить 0
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижний НовгородВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Россия направила за рубеж более 600 тысяч тест-систем на COVID-19
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области начнут работу санаторно-оздоровительные лагеря
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС предупредили о жаре в Астраханской области
Айсен Николаев
Глава Якутии предложил ОАК модель создания авиакомпании
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Утечку нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте локализовали
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль приветствовал участие команды Telegram в дискуссиях по IT-отрасли
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Защита Фургала дала подписку о неразглашении данных следствия
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Валерий Фадеев: больше трех месяцев ограничений люди не выдерживают
Люди на аттракционе
Более 500 аттракционов проверены на предмет эксплуатации в Подмосковье
Машина скорой помощи
В Приамурье умер врач, заразившийся коронавирусом
Сотрудники МЧС
МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка
Наручники
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:19В Пензенской области снимут запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Лента новостейМолния