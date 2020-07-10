В Нижнем Новгороде голосуют за место для стелы "Город трудовой доблести"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Голосование по выбору места для установки стелы в честь присвоения Голосование по выбору места для установки стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" стартовало в пятницу, заявил губернатор Глеб Никитин

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 20 российским городам, включая Нижний Новгород (с 1932 по 1990 годы Горький), почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"На портале ЗаНижний.рф предложено пять вариантов места для установки стелы "Город трудовой доблести": Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), парк Победы, Комсомольская площадь и остров Гребневские пески", - говорится в сообщении.

Глава региона заявил, что присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" стало знаковым событием для региона, и подчеркнул, что президент особо отметил, что 846 тысяч человек поддержали эту инициативу.

"Теперь нам вместе предстоит определить, где будет установлена памятная стела. Сегодня, 10 июля, стартует голосование на сайте ЗаНижний.рф. Предложены варианты размещения стелы на знаковых для города площадках. Например, с железнодорожного вокзала на фронт отправлялись эшелоны с военной техникой. Площадь Комсомольская связывает нагорную и заречную части города. Есть в списке и парк Победы, ставший одним из важных центров патриотического воспитания", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Он отметил, что голосование на сайте ЗаНижний.рф продлится до 15 августа.

"После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы. Работы архитекторов будет оценивать специальная экспертная комиссия. Лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение. В соответствии с проектом, одобренным жителями, и будет изготовлена стела, которую установят в Нижнем Новгороде в следующем году", - добавил губернатор.