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Лавров оценил итоги встречи советников лидеров нормандского формата
Последняя встреча советников лидеров стран нормандского формата в Берлине была весьма продуктивной, однако Киев дезавуировал достигнутые на ней договоренности... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:38
ян хеккер
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"нормандская четверка"
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ян хеккер, андрей ермак, "нормандская четверка", совет безопасности оон, дмитрий козак, минск, берлин (город), киев, в мире

Лавров оценил итоги встречи советников лидеров нормандского формата

13:38 10.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Последняя встреча советников лидеров стран нормандского формата в Берлине была весьма продуктивной, однако Киев дезавуировал достигнутые на ней договоренности на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На недавней встрече помощников лидеров нормандского формата в Берлине, которая была весьма продуктивной, был достигнут ряд договоренностей - и в том, что касается очередной фазы обмена удерживаемыми лицами, и в том, что касается - это очень важно - достижения договоренности в контактной группе о вопросах безопасности, включая согласование текстов приказов, которые должны быть приняты воюющими сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - с подробным изложением тех действий, которые будут этими приказами запрещены. Это было согласовано", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
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Он сообщил также, что третье, что было согласовано в Берлине уже из политической повестки дня, - "это представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями".
"По всем этим трем направлениям было достигнуто понимание, эти понимания должны были быть формализованы в решениях контактной группы, которая на днях закончилась. По всем этим трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине", - указал глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что Россия добивается только одного - просит подтвердить приверженность минским соглашениям, как они были подписаны и одобрены СБ ООН.
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"Мы ежедневно слышим из Киева официальные заявления, которые просто разрушают все те договоренности, которые закреплены Советом Безопасности по итогам "Минска". Во-вторых, при всем при том мы ведём прагматичный разговор с тем, чтобы согласовать конкретные шаги по продвижению по всем аспектам минского документа", - отметил Лавров.
На прошлой неделе в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
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Ян ХеккерАндрей Ермак"Нормандская четверка"Совет Безопасности ООНДмитрий КозакМинскБерлин (город)КиевВ мире
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