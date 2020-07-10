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В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:36
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

13:36 10.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 63 247 случаев заражения, 990 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.
Днем ранее эти показатели составляли 58 601 случай заражения и 820 летальных исходов.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 118 168 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч человек. Выздоровели более 969 тысяч заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12,2 миллиона заразившихся и более 555 тысяч летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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