В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США , еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 63 247 случаев заражения, 990 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Днем ранее эти показатели составляли 58 601 случай заражения и 820 летальных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 118 168 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч человек. Выздоровели более 969 тысяч заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12,2 миллиона заразившихся и более 555 тысяч летальных исходов.