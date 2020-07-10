Россия направила за рубеж более 600 тысяч тест-систем на COVID-19

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия направила за границу более 600 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В числе первых в мире России удалось начать производство диагностических тест-систем на новую коронавирусную инфекцию, которые сегодня используются не только у нас в стране, но и более чем в 30 иностранных государствах. К настоящему моменту за рубеж направлено уже весьма значительное количество российских тест-систем, это больше 600 тысяч", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия Российской Федерации по профилактике и борьбе с новой короновирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями".
Он отметил, что большая их часть передана ближайшим соседям по Евразийскому экономическому союзу, по СНГ.
"Благодаря продукции, которые производят наши ученые, удалось выявить и соответствующие первые случаи заболевания у наших соседей. В целом пандемия показывает, что в экстренных случаях, угрожающих биологической безопасности, страны постсоветского пространства действительно ориентируются на нас. Этому способствует и общность языка, и выверенные совместные подходы к реагированию на инфекционные угрозы, еще адаптированные с советских времен", - сказал Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.