Россия направила за рубеж более 600 тысяч тест-систем на COVID-19

"Благодаря продукции, которые производят наши ученые, удалось выявить и соответствующие первые случаи заболевания у наших соседей. В целом пандемия показывает, что в экстренных случаях, угрожающих биологической безопасности, страны постсоветского пространства действительно ориентируются на нас. Этому способствует и общность языка, и выверенные совместные подходы к реагированию на инфекционные угрозы, еще адаптированные с советских времен", - сказал Медведев.