Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Девочку из Девочку из Красногорска , которая пострадала из-за упавшей ей на голову бутылки, выписали из больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

"Девочка идет на поправку после перенесенной сложной операции. Врачи дают хороший прогноз. Очень надеемся, что малышка полностью восстановится без каких-либо серьезных последствий", — сказала Мишонова.

Инцидент произошел в микрорайоне Изумрудные холмы. Трое детей сбросили с балкона пакет с мусором, в котором была бутылка. Она попала в голову четырехлетней девочке, которая вместе с мамой и папой проходила внизу.

По словам Мишоновой, семья получит материальную поддержку.

"Родители двух мальчиков связывались с папой, <…> приносили извинения, сочувствовали. Однако о возмещении морального вреда и расходов на лечение пока говорить рано. Этот вопрос будет рассматриваться после процессуального решения Следственного комитета и завершения лечения малышки", — добавила омбудсмен.