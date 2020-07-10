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Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы
Девочку из Красногорска, которая пострадала из-за упавшей ей на голову бутылки, выписали из больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:45
ксения мишонова
красногорск
происшествия
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РИА Новости
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353
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ксения мишонова, красногорск, происшествия

Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы

13:33 10.07.2020 (обновлено: 14:45 10.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Девочку из Красногорска, которая пострадала из-за упавшей ей на голову бутылки, выписали из больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Девочка идет на поправку после перенесенной сложной операции. Врачи дают хороший прогноз. Очень надеемся, что малышка полностью восстановится без каких-либо серьезных последствий", — сказала Мишонова.

Кадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
8 июля, 20:46Религия и мировоззрение
В Красногорске мусульмане помогли семье девочки, на которую упала бутылка
Инцидент произошел в микрорайоне Изумрудные холмы. Трое детей сбросили с балкона пакет с мусором, в котором была бутылка. Она попала в голову четырехлетней девочке, которая вместе с мамой и папой проходила внизу.
По словам Мишоновой, семья получит материальную поддержку.
"Родители двух мальчиков связывались с папой, <…> приносили извинения, сочувствовали. Однако о возмещении морального вреда и расходов на лечение пока говорить рано. Этот вопрос будет рассматриваться после процессуального решения Следственного комитета и завершения лечения малышки", — добавила омбудсмен.
Она отметила, что о привлечении к административной ответственности мальчиков, скинувших бутылку, тоже пока рано говорить, это станет ясно после того, как полиция завершит проверку.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
2 июля, 13:21
Омбудсмен рассказала подробности инцидента с девочкой в Красногорске
8213462
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Ксения МишоноваКрасногорскПроисшествия
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