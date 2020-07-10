https://ria.ru/20200710/1574166664.html
Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы
Девочку из Красногорска, которая пострадала из-за упавшей ей на голову бутылки, выписали из больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:33
2020-07-10T14:45
ксения мишонова
красногорск
происшествия
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красногорск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1400x0_80_0_0_a84c0a9627e4eb87fd9e0e4b638ec7a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения мишонова, красногорск, происшествия
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Девочку из Красногорска
, которая пострадала из-за упавшей ей на голову бутылки, выписали из больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
.
"Девочка идет на поправку после перенесенной сложной операции. Врачи дают хороший прогноз. Очень надеемся, что малышка полностью восстановится без каких-либо серьезных последствий", — сказала Мишонова.
Инцидент произошел в микрорайоне Изумрудные холмы. Трое детей сбросили с балкона пакет с мусором, в котором была бутылка. Она попала в голову четырехлетней девочке, которая вместе с мамой и папой проходила внизу.
По словам Мишоновой, семья получит материальную поддержку.
"Родители двух мальчиков связывались с папой, <…> приносили извинения, сочувствовали. Однако о возмещении морального вреда и расходов на лечение пока говорить рано. Этот вопрос будет рассматриваться после процессуального решения Следственного комитета и завершения лечения малышки", — добавила омбудсмен.
Она отметила, что о привлечении к административной ответственности мальчиков, скинувших бутылку, тоже пока рано говорить, это станет ясно после того, как полиция завершит проверку.