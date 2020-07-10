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Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:15
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574032635.html
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Эльман с Михаилом вместе , наверное, что то курят! Этот адвокат, иногда ,такие перлы выдаёт, что диву даёшься!
193
Они активно себя рекламировали. Пашаев особенно старался......
144
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975820_0:41:1000:604_1400x0_80_0_0_5d5e96ec9b4863dd979cfeeee33b7270.jpg
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

13:33 10.07.2020 (обновлено: 17:15 10.07.2020)
258354
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).
Пашаеву и Добровинскому могут вынести предупреждение, а в крайнем случае — лишат лицензии, уточнили в организации.
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
8 июля, 17:26
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Ранее ФПА выразила обеспокоенность тем, что юристы разглашают тайну дела и используют случившееся для саморекламы, активно сотрудничая с журналистами. При этом сам Пашаев заявлял, что его трижды лишали адвокатского статуса "из-за оппонентов", но он готов пережить это вновь.

Смертельное ДТП в центре Москвы

В начале июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
8 июля, 00:30
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и не был в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал".
Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Он уверял, что готов честно понести наказание. Однако родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Недавно защитник Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста, и пообещал сенсацию на суде. Юрист также намекнул, что во время аварии его клиент мог быть в автомобиле не один.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
6 июля, 19:24
Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
631431873448
Обсудить 44
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Эльман с Михаилом вместе , наверное, что то курят! Этот адвокат, иногда ,такие перлы выдаёт, что диву даёшься!
10 июля, 13:57
Анна Павлова
171121108
Они активно себя рекламировали. Пашаев особенно старался......
10 июля, 14:10
Егор Панкратов
13900014
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