Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Против адвоката Эльмана Пашаева и Против адвоката Михаила Ефремова Александра Добровинского , который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

Пашаеву и Добровинскому могут вынести предупреждение, а в крайнем случае — лишат лицензии, уточнили в организации.

Ранее ФПА выразила обеспокоенность тем, что юристы разглашают тайну дела и используют случившееся для саморекламы, активно сотрудничая с журналистами. При этом сам Пашаев заявлял, что его трижды лишали адвокатского статуса "из-за оппонентов", но он готов пережить это вновь.

Смертельное ДТП в центре Москвы

В начале июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и не был в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал".

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Он уверял, что готов честно понести наказание. Однако родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.

Недавно защитник Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста, и пообещал сенсацию на суде. Юрист также намекнул, что во время аварии его клиент мог быть в автомобиле не один.