Московская область разместит облигации внутреннего займа на 14 млрд руб

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Министерство экономики и финансов Московской области осуществило сбор заявок инвесторов на облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года на сумму в 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

Планируемое к размещению количество облигаций – 14 000 000 по 1000 рублей за каждую штуку. Купонный период составит 91 день, а размер ставки 1-го купона – 5,75% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке первого купона.

"Техническое размещение облигационного займа пройдет 14 июля 2020 года. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала выплачивается в даты выплат 12-го и 16-го купонов, 40% от номинала — в дату выплаты 20-го купона", - сообщили в пресс-службе.