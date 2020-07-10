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Московская область разместит облигации внутреннего займа на 14 млрд руб
Министерство экономики и финансов Московской области осуществило сбор заявок инвесторов на облигации Московского областного внутреннего облигационного займа... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:31
2020-07-10T13:32
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Министерство экономики и финансов Московской области осуществило сбор заявок инвесторов на облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года на сумму в 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.
Планируемое к размещению количество облигаций – 14 000 000 по 1000 рублей за каждую штуку. Купонный период составит 91 день, а размер ставки 1-го купона – 5,75% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке первого купона.
"Техническое размещение облигационного займа пройдет 14 июля 2020 года. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала выплачивается в даты выплат 12-го и 16-го купонов, 40% от номинала — в дату выплаты 20-го купона", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке. Агентом, действующим по поручению Министерства экономики и финансов Московской области как эмитента, выступит АО "Сбербанк КИБ". Организатор торговли - ПАО Московская Биржа
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