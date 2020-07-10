Владимирские депутаты защищают персональные данные и семейные ценности

ВЛАДИМИР, 10 июл – РИА Новости. Председатель Председатель Владимирского Заксобрания Владимир Киселев выступил с рядом инициатив по корректировке федеральных законов, в частности, предложил ограничить сроком один год действие разрешения на обработку персональных данных операторами и ввести запрет на пропаганду нетрадиционных семейных ценностей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Киселев выступил на внеочередном расширенном заседании президиума Совета законодателей, которое прошло накануне в режиме видеоконференции. Парламентарии обсуждали предстоящие корректировки действующего законодательства в связи с вступлением в силу новой редакции Конституции РФ.

В качестве главы комиссии Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, Киселев предложил ограничить сроком на один год действие разрешения на обработку персональных данных, которое пользователи сети дают операторам (за исключением портала госуслуг). Эта мера, по его мнению, позволит повысить безопасность граждан в интернете.

Спикер Владимирского Заксобрания также предложил ввести запрет на пропаганду нетрадиционных семейных ценностей и предусмотреть для этого соответствующую статью в КоАП.