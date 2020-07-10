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В Израиле два сотрудника пограничной полиции получили ранения
Два сотрудника пограничной полиции (МАГАВ) Израиля получили лёгкие ранения в столкновениях в районе поселения Ицхар на Западном берегу реки Иордан, сообщила... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:30
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353
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иордан, дональд трамп, махмуд аббас, иерусалим, оон, сша

В Израиле два сотрудника пограничной полиции получили ранения

13:30 10.07.2020
305
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
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Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Два сотрудника пограничной полиции (МАГАВ) Израиля получили лёгкие ранения в столкновениях в районе поселения Ицхар на Западном берегу реки Иордан, сообщила полицейская пресс-служба.
"Во время операции бойцов пограничной полиции Израиля близ Ицхара полиция столкнулась с насилием со стороны десятков протестующих, в результате чего два сотрудника пограничной полиции получили лёгкие ранения", - сообщила пресс-служба.
Операция полиции заключалась в попытке сноса незаконного строения.
В ходе беспорядков был задержан один подозреваемый в возрасте 20 лет.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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ИорданДональд ТрампМахмуд АббасИерусалимООНСША
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