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Лавров оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Кто бы ни стал президентом США после выборов в ноябре, успеть пересмотреть решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу едва ли удастся, заявил... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:29
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сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Лавров оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

13:29 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кто бы ни стал президентом США после выборов в ноябре, успеть пересмотреть решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу едва ли удастся, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"США, по нынешнему графику, в соответствии с объявленным решением о выходе, должны прекратить свое участие в договоре 22 ноября, то есть через 2,5 недели после выборов. И кто бы ни стал президентом, новая администрация приступает к своим обязанностям 20 января. Поэтому едва ли это решение будет пересмотрено в такой ситуации, если просто договор истечет. И придется, если новая администрация - демократическая ли, республиканская ли - решит вернуться в этот договор, то придется начинать с нуля эти переговоры", - заявил Лавров во время онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020".
Здание Министерства иностранных дел РФ
7 июля, 16:20
В МИД оценили ситуацию вокруг Договора по открытому небу
По словам министра, российская сторона призывает оставшихся партнеров по договору сохранить документ, но окончательное решение о своем дальнейшем участии в нем Москва примет, проанализировав все последствия выхода из него США.
"Мы готовы к тому, чтобы он продолжал функционировать, но окончательное решение, оставаться нам в нем или нет, будем принимать после того, как взвесим все последствия выхода Соединенных Штатов", - отметил глава МИД.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Сергей Рябков
6 июля, 21:46
Рябков рассказал об итогах переговоров по Договору открытого неба
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампСергей ЛавровМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
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