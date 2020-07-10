Лавров оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

"США, по нынешнему графику, в соответствии с объявленным решением о выходе, должны прекратить свое участие в договоре 22 ноября, то есть через 2,5 недели после выборов. И кто бы ни стал президентом, новая администрация приступает к своим обязанностям 20 января. Поэтому едва ли это решение будет пересмотрено в такой ситуации, если просто договор истечет. И придется, если новая администрация - демократическая ли, республиканская ли - решит вернуться в этот договор, то придется начинать с нуля эти переговоры", - заявил Лавров во время онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020".