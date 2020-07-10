Лавров оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кто бы ни стал президентом США после выборов в ноябре, успеть пересмотреть решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу едва ли удастся, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"США, по нынешнему графику, в соответствии с объявленным решением о выходе, должны прекратить свое участие в договоре 22 ноября, то есть через 2,5 недели после выборов. И кто бы ни стал президентом, новая администрация приступает к своим обязанностям 20 января. Поэтому едва ли это решение будет пересмотрено в такой ситуации, если просто договор истечет. И придется, если новая администрация - демократическая ли, республиканская ли - решит вернуться в этот договор, то придется начинать с нуля эти переговоры", - заявил Лавров во время онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения-2020".
По словам министра, российская сторона призывает оставшихся партнеров по договору сохранить документ, но окончательное решение о своем дальнейшем участии в нем Москва примет, проанализировав все последствия выхода из него США.
"Мы готовы к тому, чтобы он продолжал функционировать, но окончательное решение, оставаться нам в нем или нет, будем принимать после того, как взвесим все последствия выхода Соединенных Штатов", - отметил глава МИД.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.