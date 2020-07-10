Тюменская область реализует дополнительные меры по содействию занятости

ТЮМЕНЬ, 10 июл - РИА Новости. выделит более 280 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости и стимулированию работодателей к созданию временных рабочих мест, сообщает региональный департамент труда и занятости населения. Тюменская область выделит более 280 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости и стимулированию работодателей к созданию временных рабочих мест, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В соответствии с решением правительства области возмещаются нормативные затраты работодателям, трудоустраивающим граждан на временные рабочие места или организующим общественные работы. До конца 2020 года планируется создать 6 тысяч временных рабочих мест для ищущих работу граждан, зарегистрированных в Центрах занятости населения. В рамках мер поддержки организации оплачиваемых общественных работ предусмотрено создание 2 тысяч временных рабочих мест.

"Предприятиям, создающим временные рабочие места, в том числе для организации общественных работ, будут возмещены затраты на заработную плату на уровне установленного в регионе минимального размера оплаты труда (с учетом страховых взносов и районного коэффициента), а также на выплату компенсации за неиспользованный отпуск граждан, принятых на созданные рабочие места", - уточняется в сообщении.

В департаменте отметили, что временные рабочие места для людей, состоящих на учете в Центрах занятости населения, будут создаваться во всех отраслях экономики, вне зависимости от формы собственности организаций и учреждений.