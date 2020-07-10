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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200710/1574166088.html
Тюменская область реализует дополнительные меры по содействию занятости
Тюменская область выделит более 280 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости и стимулированию работодателей к... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:25
тюменская область
экономика
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60
экономика

Тюменская область реализует дополнительные меры по содействию занятости

13:25 10.07.2020
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© Depositphotos / Tamagochi Мужчина на рабочем месте
Мужчина на рабочем месте
© Depositphotos / Tamagochi
ТЮМЕНЬ, 10 июл - РИА Новости. Тюменская область выделит более 280 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке занятости и стимулированию работодателей к созданию временных рабочих мест, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.
В соответствии с решением правительства области возмещаются нормативные затраты работодателям, трудоустраивающим граждан на временные рабочие места или организующим общественные работы. До конца 2020 года планируется создать 6 тысяч временных рабочих мест для ищущих работу граждан, зарегистрированных в Центрах занятости населения. В рамках мер поддержки организации оплачиваемых общественных работ предусмотрено создание 2 тысяч временных рабочих мест.
"Предприятиям, создающим временные рабочие места, в том числе для организации общественных работ, будут возмещены затраты на заработную плату на уровне установленного в регионе минимального размера оплаты труда (с учетом страховых взносов и районного коэффициента), а также на выплату компенсации за неиспользованный отпуск граждан, принятых на созданные рабочие места", - уточняется в сообщении.
В департаменте отметили, что временные рабочие места для людей, состоящих на учете в Центрах занятости населения, будут создаваться во всех отраслях экономики, вне зависимости от формы собственности организаций и учреждений.
Кроме того, для поддержки безработных предусмотрена выплата материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах в размере 1500 рублей (с увеличением на районный коэффициент). Для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в период участия в оплачиваемых общественных работах размер поддержки составит 4500 рублей (с увеличением на районный коэффициент).
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