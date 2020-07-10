Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Случаи заражения бубонной чумой в Монголии и Китае вызывают беспокойство, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиологическими заболеваниями.
"Всякого рода проблемы не ограничиваются в эпидемиологической сфере только коронавирусной инфекцией. Не так давно, как известно, были случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая. Это наша граница", — сказал он.
Поэтому, добавил Медведев, следует думать и о том, каким образом реагировать на такие угрозы.
В начале июля бубонную чуму выявили у скотовода в городе Баян-Нур во Внутренней Монголии (Китай), а также у двух человек на западе Монголии, в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Это бактериальное заболевание передается в основном блохами, живущими на диких грызунах, например сурках. Человек может заразиться при контакте с больным животным, в частности — при употреблении его в пищу.