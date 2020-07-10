Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы

"Всякого рода проблемы не ограничиваются в эпидемиологической сфере только коронавирусной инфекцией. Не так давно, как известно, были случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая. Это наша граница", — сказал он.

В начале июля бубонную чуму выявили у скотовода в городе Баян-Нур во Внутренней Монголии (Китай), а также у двух человек на западе Монголии, в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Это бактериальное заболевание передается в основном блохами, живущими на диких грызунах, например сурках. Человек может заразиться при контакте с больным животным, в частности — при употреблении его в пищу.