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Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы
Случаи заражения бубонной чумой в Монголии и Китае вызывают беспокойство, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о мерах... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:00
дмитрий медведев
китай
монголия
в мире
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353
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дмитрий медведев, китай, монголия, в мире

Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы

13:24 10.07.2020 (обновлено: 14:00 10.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Случаи заражения бубонной чумой в Монголии и Китае вызывают беспокойство, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиологическими заболеваниями.

"Всякого рода проблемы не ограничиваются в эпидемиологической сфере только коронавирусной инфекцией. Не так давно, как известно, были случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая. Это наша граница", — сказал он.

Поэтому, добавил Медведев, следует думать и о том, каким образом реагировать на такие угрозы.
В начале июля бубонную чуму выявили у скотовода в городе Баян-Нур во Внутренней Монголии (Китай), а также у двух человек на западе Монголии, в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Это бактериальное заболевание передается в основном блохами, живущими на диких грызунах, например сурках. Человек может заразиться при контакте с больным животным, в частности — при употреблении его в пищу.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
7 июля, 10:26
"Передача возможна". Оценен уровень опасности появления бубонной чумы
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Дмитрий МедведевКитайМонголияВ мире
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