Лавров отметил важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

По его словам, интерес России на Ближнем Востоке и севере Африки заключается прежде всего в том, чтобы в регионе не было новых военных кризисов, чтобы старые кризисы урегулировать, чтобы Ближний Восток и Север Африки был зоной мира, зоной стабильности.

"Мы не хотим, у нас нет интереса стратегического поддерживать здесь управляемый хаос. Такой интерес есть у некоторых других крупных стран внерегиональных. У нас такого интереса нет", - сказал Лавров в ходе онлайн сессии "Примаковских чтений".