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Лавров отметил важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Россия в отличие от других игроков не заинтересована поддерживать управляемый хаос на Ближнем Востоке и севере Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:24
ближний восток
сергей лавров
африка
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ближний восток, сергей лавров, африка, в мире

Лавров отметил важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

13:24 10.07.2020
89
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия в отличие от других игроков не заинтересована поддерживать управляемый хаос на Ближнем Востоке и севере Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, интерес России на Ближнем Востоке и севере Африки заключается прежде всего в том, чтобы в регионе не было новых военных кризисов, чтобы старые кризисы урегулировать, чтобы Ближний Восток и Север Африки был зоной мира, зоной стабильности.
"Мы не хотим, у нас нет интереса стратегического поддерживать здесь управляемый хаос. Такой интерес есть у некоторых других крупных стран внерегиональных. У нас такого интереса нет", - сказал Лавров в ходе онлайн сессии "Примаковских чтений".
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Ближний ВостокСергей ЛавровАфрикаВ мире
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