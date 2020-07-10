https://ria.ru/20200710/1574165966.html
Лавров отметил важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Россия в отличие от других игроков не заинтересована поддерживать управляемый хаос на Ближнем Востоке и севере Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:24
2020-07-10T13:24
ближний восток
сергей лавров
африка
в мире
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https://ria.ru/20200709/1574109828.html
ближний восток
африка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, сергей лавров, африка, в мире