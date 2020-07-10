Более 500 аттракционов проверены на предмет эксплуатации в Подмосковье

"На сегодняшний день проверено более 500 аттракционов. В первую очередь рейды проводились там, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов - в Мытищинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Красногорском городских округах", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.