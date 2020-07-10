https://ria.ru/20200710/1574165570.html
Более 500 аттракционов проверены на предмет эксплуатации в Подмосковье
Свыше 500 аттракционов Московской области проверили на запрет эксплуатации сотрудники Управления регионального государственного надзора в области технического... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:20
2020-07-10T13:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)