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Новости Подмосковья
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Более 500 аттракционов проверены на предмет эксплуатации в Подмосковье
Свыше 500 аттракционов Московской области проверили на запрет эксплуатации сотрудники Управления регионального государственного надзора в области технического... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:20
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РИА Новости
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353
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московская область (подмосковье)

Более 500 аттракционов проверены на предмет эксплуатации в Подмосковье

13:20 10.07.2020
20
© REUTERS / Toby MelvilleЛюди на аттракционе
Люди на аттракционе
© REUTERS / Toby Melville
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Свыше 500 аттракционов Московской области проверили на запрет эксплуатации сотрудники Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"На сегодняшний день проверено более 500 аттракционов. В первую очередь рейды проводились там, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов - в Мытищинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Красногорском городских округах", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Всего на территории Московской области зарегистрировано более 800 единиц аттракционной техники, фактически эксплуатируются порядка 700 аттракционов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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