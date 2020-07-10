В Румынии число случаев COVID-19 достигло 31,4 тысячи

Ранее власти страны сообщали о 30789 случаях заражения, 1834 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтвержден 31381 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1847 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 22,8 тысячи пациентов выписаны.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.