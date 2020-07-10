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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574165548.html
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 31,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Румынии за сутки выросло на 592, до 31381, всего с начала пандемии умерли 1847 человек, сообщил телеканал Digi 24 со... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, румыния

В Румынии число случаев COVID-19 достигло 31,4 тысячи

13:20 10.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Румынии за сутки выросло на 592, до 31381, всего с начала пандемии умерли 1847 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 30789 случаях заражения, 1834 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтвержден 31381 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1847 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 22,8 тысячи пациентов выписаны.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
26 июня, 12:50
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумыния
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