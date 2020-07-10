https://ria.ru/20200710/1574165468.html
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин нетерпимо относится к любым перегибам, в том числе к проявлениям гомофобии. Так он... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:18
2020-07-10T15:30
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200704/1573894533.html
alex.a.black
Откуда вы взяли это слово "геи"? Гей - значит веселый, беззаботный. А мужеложники называются на греческом παιδεραστής (педерастес). Называйте вещи своими именами пожалуйста, не путайте людей.
75
Илья Петров
Вот такие вот у нас национальные гомофобные устои...
33
5
россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Владимир Путин
нетерпимо относится к любым перегибам, в том числе к проявлениям гомофобии. Так он ответил на вопрос журналистов об отношении главы государства к гомофобным высказываниям.
Песков напомнил, что Путин не раз отвечал на подобные вопросы в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области. Но при этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать <...> Вообще, к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете, это же, скорее, относится к перегибам", — сказал пресс-секретарь.
Он также ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с сериалом о преследовании геев в России, в частности в Чечне. По словам Пескова, у Кремля много других, более важных дел, а преувеличивать значение подобных сериалов не стоит.