Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии

"Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области. Но при этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать <...> Вообще, к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете, это же, скорее, относится к перегибам", — сказал пресс-секретарь.