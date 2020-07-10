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Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин нетерпимо относится к любым перегибам, в том числе к проявлениям гомофобии. Так он... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:30
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200704/1573894533.html
Откуда вы взяли это слово "геи"? Гей - значит веселый, беззаботный. А мужеложники называются на греческом παιδεραστής (педерастес). Называйте вещи своими именами пожалуйста, не путайте людей.
75
Вот такие вот у нас национальные гомофобные устои...
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии

13:18 10.07.2020 (обновлено: 15:30 10.07.2020)
19004
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин нетерпимо относится к любым перегибам, в том числе к проявлениям гомофобии. Так он ответил на вопрос журналистов об отношении главы государства к гомофобным высказываниям.
Песков напомнил, что Путин не раз отвечал на подобные вопросы в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области. Но при этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать <...> Вообще, к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете, это же, скорее, относится к перегибам", — сказал пресс-секретарь.
Он также ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с сериалом о преследовании геев в России, в частности в Чечне. По словам Пескова, у Кремля много других, более важных дел, а преувеличивать значение подобных сериалов не стоит.
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Обсудить 5
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Откуда вы взяли это слово "геи"? Гей - значит веселый, беззаботный. А мужеложники называются на греческом παιδεραστής (педерастес). Называйте вещи своими именами пожалуйста, не путайте людей.
10 июля, 14:10
alex.a.black
6630006
Вот такие вот у нас национальные гомофобные устои...
10 июля, 15:31
Илья Петров
21110100
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