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Лавров прокомментировал выход книги Болтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не читал саму книгу бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, а лишь описание отдельных сюжетов, РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:58
джон болтон
сергей лавров
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сша
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Лавров: "В Америке практически любой человек, прослужив на государственной должности, пишет книгу"
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не читал саму книгу бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, а лишь описание отдельных сюжетов, но отметил, что некоторые моменты в ней приукрашены
2020-07-10T13:18
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джон болтон, сергей лавров, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров прокомментировал выход книги Болтона

13:18 10.07.2020 (обновлено: 15:58 10.07.2020)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не читал саму книгу бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, а лишь описание отдельных сюжетов, но отметил, что некоторые моменты в ней приукрашены.
"Я не читал сами мемуары Джона Болтона, но читал, конечно же, описание отдельных сюжетов, которые вошли в эту книгу. Ну, понятно, что у Болтона свой собственный взгляд на российско-американские отношения, как и на американскую миссию в мире в целом, на то, как Америка должна относиться к миропорядку и каким этот миропорядок должен быть", - сказал Лавров в ходе онлайн сессии "Примаковских чтений".
По словам министра, любая книга, которую замышляет автор, в идеале должна хорошо продаваться, а для этого нужно вызвать интерес у читателей, чему помогают какие-нибудь горячие темы. Лавров добавил, что в Америке практически любой человек, прослужив год-полтора-два на государственной должности, пишет книгу.
"Я оставляю на совести Джона и подачу материала, и в целом раскрытие в тексте неких пикантных, чувствительных подробностей, оставляю на его совести и явные приукрашивания деятельности Вашингтона в той или иной ситуации", - отметил глава МИД РФ.
В книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" Болтон описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. Болтон, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие, а также приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником Трампа.
Джон Болтон
3 июля, 16:50
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
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Джон БолтонСергей ЛавровВашингтон (город)СШАВ мире
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