https://ria.ru/20200710/1574165434.html
Лавров прокомментировал выход книги Болтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не читал саму книгу бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, а лишь описание отдельных сюжетов, РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:18
2020-07-10T15:58
джон болтон
сергей лавров
вашингтон (город)
сша
в мире
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Лавров: "В Америке практически любой человек, прослужив на государственной должности, пишет книгу"
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не читал саму книгу бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, а лишь описание отдельных сюжетов, но отметил, что некоторые моменты в ней приукрашены
2020-07-10T13:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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джон болтон, сергей лавров, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
сказал, что не читал саму книгу бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона
, а лишь описание отдельных сюжетов, но отметил, что некоторые моменты в ней приукрашены.
"Я не читал сами мемуары Джона Болтона, но читал, конечно же, описание отдельных сюжетов, которые вошли в эту книгу. Ну, понятно, что у Болтона свой собственный взгляд на российско-американские отношения, как и на американскую миссию в мире в целом, на то, как Америка должна относиться к миропорядку и каким этот миропорядок должен быть", - сказал Лавров в ходе онлайн сессии "Примаковских чтений".
По словам министра, любая книга, которую замышляет автор, в идеале должна хорошо продаваться, а для этого нужно вызвать интерес у читателей, чему помогают какие-нибудь горячие темы. Лавров добавил, что в Америке практически любой человек, прослужив год-полтора-два на государственной должности, пишет книгу.
"Я оставляю на совести Джона и подачу материала, и в целом раскрытие в тексте неких пикантных, чувствительных подробностей, оставляю на его совести и явные приукрашивания деятельности Вашингтона
в той или иной ситуации", - отметил глава МИД РФ.
В книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" Болтон описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. Болтон, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие, а также приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником Трампа.