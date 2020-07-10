Лавров прокомментировал выход книги Болтона

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не читал саму книгу бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона , а лишь описание отдельных сюжетов, но отметил, что некоторые моменты в ней приукрашены.

"Я не читал сами мемуары Джона Болтона, но читал, конечно же, описание отдельных сюжетов, которые вошли в эту книгу. Ну, понятно, что у Болтона свой собственный взгляд на российско-американские отношения, как и на американскую миссию в мире в целом, на то, как Америка должна относиться к миропорядку и каким этот миропорядок должен быть", - сказал Лавров в ходе онлайн сессии "Примаковских чтений".

По словам министра, любая книга, которую замышляет автор, в идеале должна хорошо продаваться, а для этого нужно вызвать интерес у читателей, чему помогают какие-нибудь горячие темы. Лавров добавил, что в Америке практически любой человек, прослужив год-полтора-два на государственной должности, пишет книгу.

"Я оставляю на совести Джона и подачу материала, и в целом раскрытие в тексте неких пикантных, чувствительных подробностей, оставляю на его совести и явные приукрашивания деятельности Вашингтона в той или иной ситуации", - отметил глава МИД РФ.