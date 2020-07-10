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В Кремле ответили на высказывания о неосталинизме
Кремль считает некорректными и неверными высказывания о том, что нынешние методы руководства страной можно назвать неосталинизмом, заявил журналистам... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:16
дмитрий песков
политика
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2020
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
дмитрий песков, политика

В Кремле ответили на высказывания о неосталинизме

13:16 10.07.2020
463
© РИА Новости / Алексей МайшевКремль
Кремль
© РИА Новости / Алексей Майшев
Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль считает некорректными и неверными высказывания о том, что нынешние методы руководства страной можно назвать неосталинизмом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем их некорректными, неверными по сути", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к высказываниям о том, что нынешнее время называют неосталинизмом.
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