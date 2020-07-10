Инвестклимат в Москве признан лучшим среди российских регионов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первое место, которе Первое место, которе Москва в 2020 году вновь заняла в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, является закономерным результатом многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки бизнеса, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица лидирует в рейтинге, составляемом Агентством стратегических инициатив ( АСИ ), второй год подряд. В 2018 году город занимал второе место рейтинга, годом ранее – замыкал тройку лидеров.

"Еще в 2015 году Москва занимала 13-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а сейчас мы вышли на первое место. Это закономерный результат многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки, цифровизации взаимодействия бизнеса и власти, городских инвестиций в инфраструктуру и городскую среду", – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

По словам вице-мэра, благоприятный инвестклимат в Москве подтверждается статистикой: по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,9 триллиона рублей, что на 8,9% выше, чем в 2018 году. За первый квартал этого года объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 14,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 452,4 миллиарда рублей.

Сегодня на долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ, напоминает Ефимов.

Заммэра уточнил, что рост в этом году по сравнению с предыдущим рейтингом столица демонстрирует по 18 показателям (более 40%). Еще по 19 показателям сохранены достигнутые позиции.

При этом наивысшее значение рейтинга в 2020 году было получено по качеству инвестиционного законодательства, информационной поддержки инвесторов и бизнеса, развитию механизмов государственно-частного партнерства, эффективности деятельности региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

Как отмечают в ДИПП, одним из важных драйверов инвестиционной активности является Адресная инвестпрограмма развития Москвы. Ее объем на 2020–2022 годах составляет более 2 триллионов рублей. Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.

"Рост объема инвестиций в основной капитал в столице в значительной степени обусловлен мерами поддержки, которые оказывает бизнесу правительство города. Активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день уже 118 компаний получают различные льготы от города, их объем инвестиций за последние пять лет составил 95,6 млрд рублей", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.

Повышению качества информационной поддержки бизнеса способствует работа Инвестиционного портала Москвы. На нем можно найти подробную информацию о реализуемых в городе инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, посмотреть объекты на городских торгах, налоговых режимах и льготах, действующих в столице и многое другое, напомнили в пресс-службе ДИПП.