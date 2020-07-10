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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Инвестклимат в Москве признан лучшим среди российских регионов
Первое место, которе Москва в 2020 году вновь заняла в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, является закономерным результатом РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, экономика

Инвестклимат в Москве признан лучшим среди российских регионов

13:16 10.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовБашни Московского Кремля и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первое место, которе Москва в 2020 году вновь заняла в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, является закономерным результатом многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки бизнеса, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Столица лидирует в рейтинге, составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ), второй год подряд. В 2018 году город занимал второе место рейтинга, годом ранее – замыкал тройку лидеров.
"Еще в 2015 году Москва занимала 13-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а сейчас мы вышли на первое место. Это закономерный результат многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки, цифровизации взаимодействия бизнеса и власти, городских инвестиций в инфраструктуру и городскую среду", – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По словам вице-мэра, благоприятный инвестклимат в Москве подтверждается статистикой: по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,9 триллиона рублей, что на 8,9% выше, чем в 2018 году. За первый квартал этого года объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 14,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 452,4 миллиарда рублей.
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Сегодня на долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ, напоминает Ефимов.
Заммэра уточнил, что рост в этом году по сравнению с предыдущим рейтингом столица демонстрирует по 18 показателям (более 40%). Еще по 19 показателям сохранены достигнутые позиции.
При этом наивысшее значение рейтинга в 2020 году было получено по качеству инвестиционного законодательства, информационной поддержки инвесторов и бизнеса, развитию механизмов государственно-частного партнерства, эффективности деятельности региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
Как отмечают в ДИПП, одним из важных драйверов инвестиционной активности является Адресная инвестпрограмма развития Москвы. Ее объем на 2020–2022 годах составляет более 2 триллионов рублей. Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.
"Рост объема инвестиций в основной капитал в столице в значительной степени обусловлен мерами поддержки, которые оказывает бизнесу правительство города. Активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день уже 118 компаний получают различные льготы от города, их объем инвестиций за последние пять лет составил 95,6 млрд рублей", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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Повышению качества информационной поддержки бизнеса способствует работа Инвестиционного портала Москвы. На нем можно найти подробную информацию о реализуемых в городе инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, посмотреть объекты на городских торгах, налоговых режимах и льготах, действующих в столице и многое другое, напомнили в пресс-службе ДИПП.
"На портале пользователям доступно 25 онлайн-сервиса, которые делают ведение бизнеса в Москве более комфортным, экономят время инвесторов. Экспертами также отмечены удобство и эффективность канала связи предпринимателей со столичной властью – линии прямых обращений на Инвестпортале. Это быстрый способ задать Правительству Москвы интересующий вопрос или получить консультацию, связанную с инвестиционной деятельностью", - уточнил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
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