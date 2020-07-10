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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574165174.html
На палестинских территориях за сутки выявили более 400 случаев COVID-19
Около 400 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, пять пациентов с таким диагнозом скончались, сообщила министр... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хеврон (провинция)
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, хеврон (провинция), палестина

На палестинских территориях за сутки выявили более 400 случаев COVID-19

13:13 10.07.2020
80
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ГАЗА, 10 июл - РИА Новости. Около 400 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, пять пациентов с таким диагнозом скончались, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
По ее словам, "396 случаев заражения и 5 смертей больных с коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, в том числе 263 случая в Хевроне, общее количество заражений составило 6226 случая". "На данный момент больны 5485", - заявила эль-Кела на брифинге.
"Тринадцать пациентов находятся в реанимации, в том числе три человека находятся на искусственной вентиляции лёгких", - добавила она.
На данный момент на палестинских территориях скончались 30 человек с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хеврон (провинция)Палестина
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