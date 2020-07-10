ИД "Комсомольская правда" поддержал акцию о медиках "Пожалуйста, дышите!"

МОСКВА, 10 июл, - РИА Новости. С начала июля новости акции, а также репортажи о ее героях - врачах, волонтерах-медиках, медсестрах, санитарах и фельдшерах со всей России, начнут выходить на онлайн-ресурсах "Комсомольской правды". Их можно будет прочесть на сайте kp.ru, а также в социальных сетях издательского дома.
Олеся Носова, издатель сайта KP.RU: "Мы рады присоединиться к акции “Пожалуйста, дышите” и призываем как можно больше рассказывать о тех, кто спасает наши жизни. Сегодня профессия врача приобретает особое значение, не зря в многочисленных граффити по всему миру медиков изображают как богов и ангелов. Теперь для всех очевидно, что это священная миссия. И мы, как никогда, благодарны медикам".
С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной – в ее активе уже свыше пятисот историй, и они продолжают приходить. Именно поэтому МИА "Россия сегодня", организатор акции, приняло решение сделать акцию бессрочной.
Комментируя такое решение, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому медиагруппа считает правильным не ограничивать сроки акции "Пожалуйста, дышите!" датами.
Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале. Полные правила акции указаны там же.
Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.