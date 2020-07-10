ИД "Комсомольская правда" поддержал акцию о медиках "Пожалуйста, дышите!"

Олеся Носова, издатель сайта KP.RU: "Мы рады присоединиться к акции “Пожалуйста, дышите” и призываем как можно больше рассказывать о тех, кто спасает наши жизни. Сегодня профессия врача приобретает особое значение, не зря в многочисленных граффити по всему миру медиков изображают как богов и ангелов. Теперь для всех очевидно, что это священная миссия. И мы, как никогда, благодарны медикам".