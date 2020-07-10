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В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова
Закрытость дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором, есть закон о гостайне и секретный режим, эмоциям места... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:09
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова

13:09 10.07.2020
269
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Закрытость дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором, есть закон о гостайне и секретный режим, эмоциям места быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором", - сказал Песков в ответ на вопрос, как считают в Кремле, может ли "тотальная закрытость дела Сафронова" быть дестабилизирующим фактором для общества.
При этом он отметил, что "понятен повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги". "И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям", - заключил Песков.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
11:05
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Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
2100012
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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