В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова

"Нет, мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором", - сказал Песков в ответ на вопрос, как считают в Кремле, может ли "тотальная закрытость дела Сафронова" быть дестабилизирующим фактором для общества.

При этом он отметил, что "понятен повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги". "И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям", - заключил Песков.