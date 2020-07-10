В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Закрытость дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором, есть закон о гостайне и секретный режим, эмоциям места быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором", - сказал Песков в ответ на вопрос, как считают в Кремле, может ли "тотальная закрытость дела Сафронова" быть дестабилизирующим фактором для общества.
При этом он отметил, что "понятен повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги". "И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям", - заключил Песков.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США.
Вину бывший журналист не признает. До "Роскосмоса" Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.